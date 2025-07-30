¤¤¤Þ¤â±ï±ó¤¤¤±¤É¥Ö¡¼¥à¤Îº¢¤Ï¤â¤Ï¤äÊÌ¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î¤³¤í¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£ÆüËÜ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¾´¹ÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤ë
¢£¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤´¤¯°ìÉô¤ÎÂç¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿
¢£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿
¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤ä512BB¤Ê¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ã¤ÆÅö»þ¤Ï¤ª¤¤¤¯¤é¡©
¡¡´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¾´¹ÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤¤´¤È¡¢¤½¤ì¤¬1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¡×¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¡£Åö»þ¤Îµ²±¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î¼çÌò¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤À¤Ã¤¿
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ö¡¼¥à¤Î¼çÌò¡Ä¡Ä¡£¿ô¡¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤³¤½¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤Î¼çÌò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥á¥éÊÒ¼ê¤Ë³¹Ãæ¤ò¶î¤±¤á¤°¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤¤¤¨¤ë¡Ö¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡×¤ÎÁ°¤Ç¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÉ¡·ì¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¶½Ê³¤·¤¿¤ê¡£
¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤³Ø¹»¤â¤Á¹þ¤ß¸øÇ§¡Ê¡©¡Ë¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¾Ã¤·¥´¥à¤òBOXY¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¤¸¤¤¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¿Þ´Õ¤ä¥á¥ó¥³¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Î²¦´§¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¡Ö¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬ºÇ¶¯¤«¡×¤ò¥¯¥é¥¹¤ÎÃË»Ò¤¿¤Á¤È±ä¡¹¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿¤ê¡ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¡©¡Ë¡£
¡¡50Ç¯¶á¤¤Ç¯·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤ë¤ä¤¤¤«¤Ë¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤«¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÁû¤¤¤Ç¤â¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¤´¤¯°ìÉô¤ÎÂç¿Í¤À¤±¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤³¤½¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÂ®¤¯¤ÆÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÇ§ÃÎ³ÈÂç¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼óÕÌÀ´ü¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë»þÂå¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥í¡¼¥ó¡ÊÅö»þ¤Ï·îÉê¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÇã¤¦¤Ê¤ó¤Æ»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¸½¶âÊ§¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¤Í¤À¤é¤ì¤Æ¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤È¡¢µ¤Á°¤è¤¯¥Ý¥ó¤ÈÇã¤¨¤ë²ÈÄí¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£ÁêÅö¤ÊºàÎÁ¤ÈÃÀÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¹¥´ñ¿´¤ò¤â¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡1000Ëü±ßÃ±°Ì¤Î¸½¶â¤ò¥Ý¥ó¤ÈÊ§¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä·è¤·¤Æ¼ÂÍÑÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡Ê¤·¤«¤â¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó³¹Ãæ¤Ë½Ð¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤ï¤µ¤ì¤ë¡Ë¤òÇã¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¾¯¿ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢AT¡Ê¤Þ¤¿¤Ï2¥Ú¥À¥ëMT¡Ë¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¥¹¥Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹âÀÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÉÔÊØ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶ÂçËç¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤è¤Û¤É¹¥¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤é»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼óÕÌÀ´ü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£²¿¤·¤í¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þÂå¡£¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¸ò´¹¤ä¥¨¥ó¥¸¥óÉÔ¶ñ¹ç¤Î½¤Íý¤Ê¤É¡¢1Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¹©¾ì¤ËÆþ¸Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ°Ê¾å¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¾è¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¡×¡ÖÇ¦ÂÑ¤¬¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÇã¤¦¤«¿·ÃÛ¸Í·ú¤òÇã¤¦¤«¡©
Åö»þ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î²Á³Ê¡Ê»²¹ÍÃÍ¡Ë
¡¡Åö»þ¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1970Ç¯Åö»þ¤Î1000Ëü±ß¤Ï¡¢¸½ºß¤Î²ßÊ¾²ÁÃÍ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó3500Ëü¡Á4000Ëü±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ý¥ë¥·¥§911¡Ê930¡Ë¥¿¡¼¥Ü¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö²£ÉÍ¤Î¿·ÃÛ¤Î¸Í·ú¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ý¥ë¥·¥§¥¿¡¼¥Ü¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡¢½îÌ±¤Ë¤Ï±ï±ó¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë ¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯LP400¡§Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³ÊŽ¥Ž¥Ž¥1900Ëü±ß
¡ü¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë ¥ß¥¦¥é P400¡§Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³ÊŽ¥Ž¥Ž¥1200Ëü±ß
¡ü¥Õ¥§¥é¡¼¥ê 365GT4/BB¡§Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³ÊŽ¥Ž¥Ž¥1850Ëü±ß
¡ü¥Ý¥ë¥·¥§911¡Ê930¡Ë¥¿¡¼¥Ü¡§Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³ÊŽ¥Ž¥Ž¥1500Ëü±ß
¡ü¥Ý¥ë¥·¥§911 ¥«¥ì¥éRS 2.7¡§Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³ÊŽ¥Ž¥Ž¥780Ëü±ß
¡ü¥í¡¼¥¿¥¹ ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡§Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³ÊŽ¥Ž¥Ž¥315Ëü±ß
¡ü¥é¥ó¥Á¥¢ ¥¹¥È¥é¥È¥¹¡§Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³ÊŽ¥Ž¥Ž¥1000Ëü±ßÁ°¸å
¡ü¥È¥è¥¿¡¡2000GT¡§Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³ÊŽ¥Ž¥Ž¥238Ëü±ß
¤Þ¤È¤á¡§ËÜµ¤ÅÙ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅö»þ¤â¤¤¤Þ¤âÆ±¤¸
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È²Ú¤ä¤«¤Ë±Ç¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¡£Çã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£³Æ¼ï¥á¥ó¥Æ¥ó¥Ê¥ó¥¹¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¼ç¼£°å¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¤´¶á½ê¤«¤é¤Ï¤¢¤é¤Ì±½¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¼»ÅÊ¤Î´¶¾ð¤¬Æþ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð¤ë¹º¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤ë¤Ë¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¼ï¤Î¥¿¥Õ¤µ¡¢¤¤¤¤´¹¤¨¤ì¤ÐÆß´¶ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÍý¶þÈ´¤¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤Ç´Ó¤ÄÌ¤¹¡¢°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜµ¤ÅÙ¤ä³Ð¸ç¤ò»î¤µ¤ì¤ëÎà¤¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö»þ¤â¤¤¤Þ¤âÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£