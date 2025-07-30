¡Ú´ÚÎ®¡ÛENHYPEN¡Ö¾¬ ¡ÝYOI¡×¤¬¥Á¥ã¡¼¥È£±°Ì¡¡½éÆüÈÎÇä¿ô30ËüËçÄ¶¤¨¡ÖÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯É½¤·¤¿¿·¤·¤¤¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ ¡ÝYOI¡Ý¡×¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ê¥³¥ó¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê28ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ENHYPEN¤ÎÆüËÜ4ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ ¡ÝYOI¡Ý¡×¤¬È¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë30Ëü7483ËçÇä¤ì¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥é¥ë¥ÉPOP¡×¤Ï30Æü¡ÖENHYPEN¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿16Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ç¡¼¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎENHYPEN¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤½éÆü¤ÎÈÎÇä¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ÆüËÜ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤òµÇ°¤·¡¢31Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡Ê¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ë¤ò³«¤¯¡£¤Þ¤¿Íè·î2¡Á3Æü¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç¡ÖENHYPEN WORLD TOUR¡ØWALK THE LINE¡ÙIN JAPAN¡ÝSUMMER EDITION¡Ý¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£