¡Ö·¯¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ë¤Î¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡× À¤³¦¤Î²¦Äç¼£¤È20ºÐ¤Î¾ëÅç·ò»Ê¤¬ÃÛ¤¤¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹²«¶â»þÂå¤ÎÁÃ
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹CBO ¾ëÅç·ò»Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤ËÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿"À¤³¦¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦"¤ÎÅÁÀâ¡£¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î²¦Äç¼£»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ëÅç·ò»Ê»á¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤é¾×ÆÍ¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¦´ÆÆÄ¤È¤ÎÇ»Ì©¤ÊÆü¡¹¤ò¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹CBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²¦´ÆÆÄ¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¡Û
1997Ç¯¤ËÅö»þ¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î¾ëÅç·ò»Ê¡Ê±¦¡Ë¤òÀµÊá¼ê¤ËÈ´Å§¤·¤¿¥À¥¤¥¨¡¼²¦Äç¼£´ÆÆÄ¡¡photo by Sankei Visual
¨¡¨¡¡¡¾ëÅç¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë²¦¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Îº¢¤È¤¤¤¨¤Ð1986Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²¦Áª¼ê¡×¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µð¿Í¤Î4ÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¸¶Ã¤ÆÁÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¾ëÅç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¦¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬£´ºÐ¤Î»þ¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¸½Ìò¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿º¢¡¢¿ÆÉã¤Ë¡Ö·ò»Ê¡¢¤¹¤´¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤¾¡£À¤³¦µÏ¿¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤À¤¾¡£¥ª¥Þ¥¨¤â²¦¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÎÄ¹ºê¤Ç¡¢Åö»þÌîµåÃæ·Ñ¤È¤¤¤¨¤Ðµð¿ÍÀï¡£¤Þ¤À¥Û¡¼¥¯¥¹¤âÊ¡²¬¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ëÁ°¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë²¦¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£²¦¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»þ¤Ë»°¿¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤ÏÎ®¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ð¤«¤êÂÇ¤Ä¤¹¤´¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤·¤Æ²¦´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ëÅç¡¡ËÜÅö¤Ë±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¤±ï¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²¦´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤à¤·¤í½©»³¡Ê¹¬Æó¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¹©Æ£¡Ê¸ø¹¯¡Ë¤µ¤ó¤ò¸«¤¿»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÏÀ¾Éð¤¬²«¶â´ü¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤Þ¤À¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Î»þÂå¡£ÂÎ°é¤Î¼ø¶ÈÃæ¤È¤«¤ËÂÎ°é´Û¤ÎÎ¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î½©»³¡¢¹©Æ£¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¦¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½Ìò»þÂå¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢À¤³¦¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«ÊÌÀ¤³¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡Åö»þ¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤ÏÄãÌÂ´ü¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬²¦´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¾ëÅç¡¡ËÍ¤¬¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¡¢²¦´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î1995Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢²¦´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤À¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¥×¥í¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢Åö»þ¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ëÀ®ÀÓ¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â²¦´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·¯¤¿¤Á¤ËÍ¥¾¡¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡×¤È¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎËÍ¤Ï¤Þ¤À¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¼þ¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ú20ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÀµÊá¼ê¤Ë¡Û
¨¡¨¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÇÆþÃÄ3Ç¯ÌÜ¤Î1997Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢20ºÐ¤Ë¤·¤Æ³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ëÅç¡¡Á°Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀµÊá¼ê¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤â³Í¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈ±Ê¡Ê¹¬°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¡£ËÍ¤Ë¤¹¤ì¤Ð±À¤Î¾å¤Î¤¹¤´¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¿Í¤ò¤Û¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë²ó¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥ª¥ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¿¤À¡¢²¦´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·¯¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ëÍýÍ³¡£¤½¤ì¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤ó¤À¡×¤È¡£¼«Ê¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²¦´ÆÆÄ¤Î¤¿¤á¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤½¤¦·è¿´¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¿¿¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¾ëÅç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¦´ÆÆÄ¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤ó¤ÊÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤«¤í¤¦¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤í¤¦¤¬´ÆÆÄ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÂÎ¸½¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ËÀÖ¿®¹æ¤Ç¤âÆÍ¤¿Ê¤á¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£¼¡¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤É¤Á¤é¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÍ½Â¬¤¹¤ëµ¤¹½¤¨¤âÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾´ý¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤éËÍ¤é¤¬¶ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ÏÐíâ×¤·¤Ê¤¬¤é»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À20ºÐ¤ÎËÍ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡²¦´ÆÆÄ¤ÎÌîµå¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»þ¤Ë¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡£
¾ëÅç¡¡ÀµÊá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ±¤¸¼ºÇÔ¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤ÎÉô²°¤òË¬¤Í¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÉ¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤â¥Ï¥¿¥Á¤Î¼ãÂ¤¤Ê¤¬¤é¤Ë±óÎ¸¤»¤º¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¼ê¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Ø»Ò¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡»î¹çÃæ¤À¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¤«¤é¡¢¹¶·âÃæ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÇ½ç°Ê³°¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£²¦´ÆÆÄ¤âËÍ¤È¤ÎÏÃ¤ËÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Æ¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡Ö´ÆÆÄ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Þ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¥Ï¥¿¥Á¤Ç·Ð¸³¤âÃÎ¼±¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆÍÄÃÕ¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¦´ÆÆÄ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤¤Ê¤ê¤Ë¥³¥¤¥Ä¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¨¡¨¡¡¡¤¿¤À¡¢1997Ç¯¤â4°Ì¤Ç20Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¡£1998Ç¯¤Ï3°Ì¥¿¥¤¤Ç£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤âÍ¥¾¡¤Ï²Ì¤¿¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ëÅç¡¡1998Ç¯¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê5»î¹ç¤òÁ´¾¡¤¹¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ï5Ï¢ÇÔ¡£¤¿¤À¡¢Í¥¾¡¤ÎÌÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢²¦´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤»¤á¤Æ2°Ì¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È¤«¡ÖA¥¯¥é¥¹¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤º¤Ã¤ÈB¥¯¥é¥¹¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤ÐA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤À¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤±¤É¡¢²¦´ÆÆÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð2°Ì¤â6°Ì¤âÆ±¤¸¡£ºÇ½é¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡Ö·¯¤¿¤Á¤ËÍ¥¾¡¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ¤«¤é¡¢²¿¤â¥Ö¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Îº£¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤Þ¤Ç²¦¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤éÍ¥¾¡°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾ëÅç·ò»Ê¡Ê¤¸¤ç¤¦¤¸¤Þ¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë¡¿1976Ç¯6·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£ÊÌÉÜÂçÉÕ¹â¡Ê¸½¡¦ÌÀË¡Ë¤«¤é94Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£ÆþÃÄ£³Ç¯ÌÜ¤Î97Ç¯¤«¤éÀµÊá¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢99Ç¯¤ÏÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¤â"¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê"¤È¤·¤Æ¥Û¡¼¥¯¥¹²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£2006Ç¯¤ËFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢18ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢09Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢10Ç¯¤Ëºå¿À¤ÇÆüËÜµå³¦Éüµ¢¡£12Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÄà¤êÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æµå³¦¤ËÉüµ¢¡£25Ç¯¤«¤é¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎCBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿