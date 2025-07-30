【全英女子OP】渋野日向子＆西郷真央 竹田麗央＆山下美夢有 日本勢同士のペアリング 予選R組み合わせ
女子ゴルフのメジャー最終戦AIG全英女子オープンは31日（日本時間同日午後）、英国ウェールズのロイヤルポースコール（パー72）で開幕し、日本勢は17人が出場する。29日には予選ラウンドの組み合わせが発表された。
19年大会覇者の渋野日向子（26＝サントリー）は4月のシェブロン選手権でメジャー初優勝を飾った西郷真央（23＝島津製作所）、23年全米女子オープン覇者のアリセン・コーパス（27＝米国）と同組になった。
全米オープン2位の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）は山下美夢有（23＝花王）、21年ANAインスピレーション覇者のパティ・タバタナキット（25＝タイ）とのペアリングになった。
日本勢の組み合わせと初日のスタート時間は以下の通り（全て1番スタート、日本時間）。
14時52分 佐久間朱莉、徐 ウェイリン、クラスター
15時03分 桑木志帆、イ・ソミ、ヤング
15時14分 渋野日向子、西郷真央、コーパス
15時25分 畑岡奈紗、シュメルゼル、ロペス
15時36分 笹生優花、キム・セヨン、ブハイ
15時47分 岩井千怜、申ジエ、リンドブラッド
17時31分 神谷そら、ラッジリー、L・リー
17時42分 馬場咲希、デロイ、コウスコバ
18時15分 岡山絵里、イ・イルヒ、べイ
19時15分 勝みなみ、アレクサンダー、ストーム
19時26分 高橋彩華、ダンカン、ヒューソン
19時48分 岩井明愛、ノードクイスト、ブリエム
19時59分 竹田麗央、山下美夢有、パティ
20時43分 古江彩佳、グラント、任津希
23時00分 吉田優利、メトロー、デラクール