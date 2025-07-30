¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥«ー¥È¸«¤¨¡ª¡ÚGU¡ÛÂç¿Í¤Î³Ú¤Á¤ó¥ª¥·¥ã¥ì♡¡Ö¾åÉÊ¥¥å¥í¥Ã¥È¡×
²Æ¥³ー¥Ç¤Ç³Ú¤Á¤ó & ¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥å¥í¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ç³Ú¤ËÀü¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥«ー¥È¥é¥¤¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¾åÉÊ¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²Æ¤Î1·³¸õÊä¤È¤·¤ÆÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Â¸µ¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯·è¤Þ¤ë¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥É¥ìー¥×¥¥å¥í¥Ã¥ÄQ¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿þ¤Ë¤«¤±¤ÆÈþ¤·¤¯¹¤¬¤ë¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¥å¥í¥Ã¥È¡£¥¹¥«ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¾åÉÊ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¥ëー¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯ー¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥«¥éー¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ª¥êー¥Ö¡¦¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¾åÉÊ¤Ê4¿§Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¥«¥éー¤âÂç¿Í¤ÎËèÆü¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¤ì¤¤¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ë³Ú¤Á¤ó¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à»ÅÍÍ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎKumiko¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¥å¥í¥Ã¥È¤Ï¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Ç¾åÉÊ¸«¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ÇÍú¤¿´ÃÏ¤Ï³Ú¤Á¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä³Ú¤ËÀü¤±¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Õ¥ì¥¢¥¹¥êー¥Ö¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¤¤ì¤¤¤á¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥³ー¥Ç¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M