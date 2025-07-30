【津波警報に変更】北海道・青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉・伊豆諸島・小笠原諸島・相模湾・三浦半島・静岡・愛知・三重・和歌山 最大3メートル 各地の到達予想時刻 九州でも大分・宮崎・鹿児島・種子島・沖縄に津波注意報
午前9時40分、気象庁は津波関連の追加・変更を発表しました。
津波注意報から津波警報に変わったのは北海道太平洋東部、北海道太平洋中部、青森太平洋沿岸、岩手県、宮城県、茨城県、千葉九十九里・外房、福島県、小笠原諸島、静岡県、三重南部、和歌山県。
津波警報が出ているのは北海道太平洋西部、千葉内房、伊豆諸島、相模湾・三浦半島、愛知外海。
★北海道太平洋東部は津波警報。津波到達予想時刻は午前10時0分で、予想高さは3メートル。
★北海道太平洋西部は津波警報。津波到達予想時刻は午前10時30分で、予想高さは3メートル。
★青森太平洋沿岸は津波警報。津波到達予想時刻は午前10時30分で、予想高さは3メートル。
★岩手県は津波警報。津波到達予想時刻は午前10時30分で、予想高さは3メートル。
★宮城県は津波警報。津波到達予想時刻は午前10時30分で、予想高さは3メートル。
★茨城県は津波警報。津波到達予想時刻は午前10時30分で、予想高さは3メートル。
★千葉九十九里・外房は津波警報。津波到達予想時刻は午前10時30分で、予想高さは3メートル。
★福島県は津波警報。津波到達予想時刻は午前11時0分で、予想高さは3メートル。
★千葉内房は津波警報。津波到達予想時刻は午前11時0分で、予想高さは3メートル。
★伊豆諸島は津波警報。津波到達予想時刻は午前11時0分で、予想高さは3メートル。
★相模湾・三浦半島は津波警報。津波到達予想時刻は午前11時0分で、予想高さは3メートル。
★小笠原諸島は津波警報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは3メートル。
★静岡県は津波警報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは3メートル。
★愛知外海は津波警報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは3メートル。
★三重南部は津波警報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは3メートル。
★和歌山県は津波警報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは3メートル。
津波警報の地域では津波による被害が発生します。沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所に避難してください。
津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
津波注意報が出ているのは北海道オホーツク海、陸奥湾、青森日本海沿岸、東京湾内湾、伊勢・三河湾、北海道日本海北部、大阪府、兵庫瀬戸内海沿岸、淡路島南部、岡山県、徳島県、高知県、愛媛宇和海沿岸、大分豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島東部、種子島・屋久島地方、奄美・トカラ、大東島地方、大分瀬戸内海沿岸、鹿児島西部、沖縄本島地方、宮古島・八重山地方。
★北海道オホーツク海は津波注意報。津波到達予想時刻は午前10時0分で、予想高さは1メートル。
★陸奥湾は津波注意報。津波到達予想時刻は午前10時30分で、予想高さは1メートル。
★青森日本海沿岸は津波注意報。津波到達予想時刻は午前11時0分で、予想高さは1メートル。
★東京湾内湾は津波注意報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは1メートル。
★伊勢・三河湾は津波注意報。津波到達予想時刻は午前11時30分で、予想高さは1メートル。
★北海道日本海北部は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時0分で、予想高さは1メートル。
★大阪府は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時0分で、予想高さは1メートル。
★兵庫瀬戸内海沿岸は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時0分で、予想高さは1メートル。
★淡路島南部は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時0分で、予想高さは1メートル。
★岡山県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時0分で、予想高さは1メートル。
★徳島県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時0分で、予想高さは1メートル。
★高知県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時0分で、予想高さは1メートル。
★愛媛宇和海沿岸は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。
★大分豊後水道沿岸は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。
★宮崎県は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。
★鹿児島東部は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。
★種子島・屋久島地方は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。
★奄美・トカラは津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。
★大東島地方は津波注意報。津波到達予想時刻は午後0時30分で、予想高さは1メートル。
★大分瀬戸内海沿岸は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時0分で、予想高さは1メートル。
★鹿児島西部は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時0分で、予想高さは1メートル。
★沖縄本島地方は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時0分で、予想高さは1メートル。
★宮古島・八重山地方は津波注意報。津波到達予想時刻は午後1時30分で、予想高さは1メートル。
津波注意報の地域では海の中や沿岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって沿岸から離れてください。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがあります。到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがありますので、観測された津波の高さに関わらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。
震源地はカムチャツカ半島付近。震源の深さは不明。地震の規模を示すマグニチュードは8.7と推定されます。