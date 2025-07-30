３０日午前９時４０分、気象庁は津波関連の追加・変更を発表した。

津波注意報から津波警報に変わったのは、

北海道太平洋東部（３０日午前１０時０分／３ｍ予想）、

北海道太平洋中部（３０日午前１０時０分／３ｍ予想）、

青森太平洋沿岸（３０日午前１０時３０分／３ｍ予想）、

岩手県（３０日午前１０時３０分／３ｍ予想）、

宮城県（３０日午前１０時３０分／３ｍ予想）、

茨城県（３０日午前１０時３０分／３ｍ予想）、

千葉九十九里・外房（３０日午前１０時３０分／３ｍ予想）、

福島県（３０日午前１１時０分／３ｍ予想）、

小笠原諸島（３０日午前１１時３０分／３ｍ予想）、

静岡県（３０日午前１１時３０分／３ｍ予想）、

三重南部（３０日午前１１時３０分／３ｍ予想）、

和歌山県（３０日午前１１時３０分／３ｍ予想）。

津波警報が出ているのは、

北海道太平洋西部（３０日午前１０時３０分／３ｍ予想）、

千葉内房（３０日午前１１時０分／３ｍ予想）、

伊豆諸島（３０日午前１１時０分／３ｍ予想）、

相模湾・三浦半島（３０日午前１１時０分／３ｍ予想）、

愛知外海（３０日午前１１時３０分／３ｍ予想）。

津波警報発表の地域では被害発生のおそれ。

沿岸部や川沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難を。

津波注意報が出ているのは、

北海道オホーツク海（３０日午前１０時０分／１ｍ予想）、

陸奥湾（３０日午前１０時３０分／１ｍ予想）、

青森日本海沿岸（３０日午前１１時０分／１ｍ予想）、

東京湾内湾（３０日午前１１時３０分／１ｍ予想）、

伊勢・三河湾（３０日午前１１時３０分／１ｍ予想）、

北海道日本海北部（３０日午後０時０分／１ｍ予想）、

大阪府（３０日午後０時０分／１ｍ予想）、

兵庫瀬戸内海沿岸（３０日午後０時０分／１ｍ予想）、

淡路島南部（３０日午後０時０分／１ｍ予想）、

岡山県（３０日午後０時０分／１ｍ予想）、

徳島県（３０日午後０時０分／１ｍ予想）、

高知県（３０日午後０時０分／１ｍ予想）、

愛媛宇和海沿岸（３０日午後０時３０分／１ｍ予想）、

大分豊後水道沿岸（３０日午後０時３０分／１ｍ予想）、

宮崎県（３０日午後０時３０分／１ｍ予想）、

鹿児島東部（３０日午後０時３０分／１ｍ予想）、

種子島・屋久島地方（３０日午後０時３０分／１ｍ予想）、

奄美・トカラ（３０日午後０時３０分／１ｍ予想）、

大東島地方（３０日午後０時３０分／１ｍ予想）、

大分瀬戸内海沿岸（３０日午後１時０分／１ｍ予想）、

鹿児島西部（３０日午後１時０分／１ｍ予想）、

沖縄本島地方（３０日午後１時０分／１ｍ予想）、

宮古島・八重山地方（３０日午後１時３０分／１ｍ予想）。

場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性がある。

警報が発表された沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難を。

到達予想時刻は、予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻であり、場所によっては、この時刻よりもかなり遅れて津波が襲ってくることがある。

到達予想時刻から津波が最も高くなるまでに数時間以上かかることがあるため、観測された津波の高さにかかわらず、警報が解除されるまで安全な場所から離れないこと。

震源地はカムチャツカ半島付近。震源の深さは不明。地震の規模を示すマグニチュードは８．７と推定。

［参考］［予想される津波の高さの解説］予想される津波が高いほど、より甚大な被害が生じます。１０ｍ超 巨大な津波が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。１０ｍ 巨大な津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。５ｍ 津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。３ｍ 標高の低いところでは津波が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は津波による流れに巻き込まれる。１ｍ 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。