【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻 09:40時点
気象庁は、30日午前9時40分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■北海道太平洋沿岸東部＜津波警報：3m＞
・釧路
到達予想：30日午前10時0分
満潮時刻：30日午後6時47分
・根室市花咲
到達予想：30日午前10時0分
満潮時刻：30日午後6時27分
・根室港
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時40分
・浜中町霧多布港
到達予想：30日午前10時0分
満潮時刻：30日午後6時25分
■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞
・浦河
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時43分
・十勝港
到達予想：30日午前10時0分【更新】
満潮時刻：30日午後6時31分
・えりも町庶野
到達予想：30日午前10時0分【更新】
満潮時刻：30日午後6時47分
■北海道太平洋沿岸西部＜津波警報：3m＞
・函館
到達予想：30日午前11時30分【追加】
満潮時刻：30日午後6時54分
・苫小牧西港
到達予想：30日午前10時30分【追加】
満潮時刻：30日午後6時38分
・福島町吉岡
到達予想：30日午前11時30分【追加】
満潮時刻：30日午後7時38分
・苫小牧東港
到達予想：30日午前10時30分【追加】
満潮時刻：30日午後6時39分
・白老港
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後6時38分
・渡島森港
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後6時21分
・室蘭港
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後6時22分
■青森県太平洋沿岸＜津波警報：3m＞
・むつ市関根浜
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時39分
・むつ小川原港
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時42分
・八戸港
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時40分
■岩手県＜津波警報：3m＞
・宮古
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時51分
・大船渡
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時56分
・釜石
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時54分
・久慈港
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時45分
■宮城県＜津波警報：3m＞
・石巻市鮎川
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時3分
・仙台港
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時6分
・石巻港
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時4分
■福島県＜津波警報：3m＞
・いわき市小名浜
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時21分
・相馬
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時10分
■茨城県＜津波警報：3m＞
・大洗
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時23分
・神栖市鹿島港
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時28分
■千葉県九十九里・外房＜津波警報：3m＞
・銚子
到達予想：30日午前10時30分【更新】
満潮時刻：30日午後7時31分
・勝浦市興津
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時58分
■千葉県内房＜津波警報：3m＞
・館山市布良
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後7時57分
■伊豆諸島＜津波警報：3m＞
・伊豆大島岡田
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後8時7分
・三宅島坪田
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後8時22分
・八丈島八重根
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午前8時3分
・神津島神津島港
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午前8時15分
・三宅島阿古
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後8時28分
・八丈島神湊
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午前8時4分
■小笠原諸島＜津波警報：3m＞
・父島二見
到達予想：30日午前11時30分【更新】
満潮時刻：30日午前8時45分
■相模湾・三浦半島＜津波警報：3m＞
・小田原
到達予想：30日午前11時30分【追加】
満潮時刻：30日午後8時6分
・三浦市三崎漁港
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後8時9分
・三浦市油壺
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後8時9分
■静岡県＜津波警報：3m＞
・沼津市内浦
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時30分
・清水
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時51分
・御前崎
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時56分
・舞阪
到達予想：30日午前11時30分【更新】
満潮時刻：30日午前8時53分
・南伊豆町手石港
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時48分
・下田港
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時37分
・伊東
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時14分
・西伊豆町田子
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時52分
・焼津
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時51分
■愛知県外海＜津波警報：3m＞
・田原市赤羽根
到達予想：30日午前11時30分【追加】
満潮時刻：30日午前8時33分
■三重県南部＜津波警報：3m＞
・鳥羽
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時59分
・尾鷲
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時43分
・熊野市遊木
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時41分
■和歌山県＜津波警報：3m＞
・那智勝浦町浦神
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時48分
・串本町袋港
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午後9時18分
・和歌山
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午前9時24分
・御坊市祓井戸
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午後9時22分
・白浜町堅田
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午後9時19分
■北海道日本海沿岸北部＜津波注意報：1m＞
・稚内
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午後5時26分
・留萌
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午後7時24分
・小樽
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午後7時17分
・石狩湾新港
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午後7時14分
・利尻島沓形港
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午後7時54分
・羽幌港
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午後7時24分
・小樽市忍路
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午後7時12分
■オホーツク海沿岸＜津波注意報：1m＞
・網走
到達予想：30日午前10時30分【追加】
満潮時刻：30日午後6時19分
・枝幸港
到達予想：30日午前11時0分【追加】
満潮時刻：30日午後6時12分
・紋別港
到達予想：30日午前10時30分【追加】
満潮時刻：30日午後6時19分
■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞
・深浦
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午後6時25分
・竜飛
到達予想：30日午前11時30分【追加】
満潮時刻：30日午後6時57分
■陸奥湾＜津波注意報：1m＞
・青森
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午後6時45分
・むつ市大湊
到達予想：30日午前10時30分【追加】
満潮時刻：30日午後6時50分
■東京湾内湾＜津波注意報：1m＞
・東京晴海
到達予想：30日午後3時0分【追加】
満潮時刻：30日午後8時14分
・横須賀
到達予想：30日午前11時30分【追加】
満潮時刻：30日午後8時12分
・千葉
到達予想：30日午後3時0分【追加】
満潮時刻：30日午後8時11分
・横浜
到達予想：30日午前11時30分【追加】
満潮時刻：30日午後8時13分
■伊勢・三河湾＜津波注意報：1m＞
・名古屋
到達予想：30日午後1時30分【追加】
満潮時刻：30日午後9時21分
・半田市衣浦
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午後9時18分
・四日市
到達予想：30日午後1時30分【追加】
満潮時刻：30日午後9時19分
・豊橋市三河港
到達予想：30日午前11時30分【追加】
満潮時刻：30日午前8時53分
■大阪府＜津波注意報：1m＞
・大阪天保山
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午前10時0分
・岬町淡輪
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午前9時47分
■兵庫県瀬戸内海沿岸＜津波注意報：1m＞
・神戸
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午前10時1分
・姫路
到達予想：30日午後2時0分【追加】
満潮時刻：30日午後2時35分
■淡路島南部＜津波注意報：1m＞
・洲本
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午前9時28分
■岡山県＜津波注意報：1m＞
・玉野市宇野
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午後2時32分
■徳島県＜津波注意報：1m＞
・小松島
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午前9時10分
・徳島由岐
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午後9時20分
■愛媛県宇和海沿岸＜津波注意報：1m＞
・宇和島
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午前10時26分
■高知県＜津波注意報：1m＞
・室戸市室戸岬
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午前9時0分
・高知
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午後9時27分
・土佐清水
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午前9時7分
・須崎港
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午前9時1分
・中土佐町久礼港
到達予想：30日午後0時0分【追加】
満潮時刻：30日午前9時3分
■大分県瀬戸内海沿岸＜津波注意報：1m＞
・大分
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午前11時34分
・別府港
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午前11時34分
■大分県豊後水道沿岸＜津波注意報：1m＞
・佐伯市松浦
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午前10時11分
■宮崎県＜津波注意報：1m＞
・日向市細島
到達予想：30日午後0時30分
満潮時刻：30日午後9時41分
・日南市油津
到達予想：30日午後0時30分
満潮時刻：30日午後9時39分
・宮崎港
到達予想：30日午後0時30分
満潮時刻：30日午後9時33分
■鹿児島県東部＜津波注意報：1m＞
・南大隅町大泊
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午前9時55分
・志布志港
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午後9時45分
■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞
・種子島西之表
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午前9時56分
・種子島熊野
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午後9時47分
■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞
・中之島
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午前10時5分
・奄美市小湊
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午後10時8分
・奄美市名瀬
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午前10時8分
■鹿児島県西部＜津波注意報：1m＞
・枕崎
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午前10時17分
・鹿児島
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午前10時14分
・阿久根
到達予想：30日午後2時0分【追加】
満潮時刻：30日午後11時10分
■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞
・那覇
到達予想：30日午後1時30分【追加】
満潮時刻：30日午後10時45分
・久米島
到達予想：30日午後1時30分【追加】
満潮時刻：30日午後10時50分
・沖縄市中城湾港
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午後10時21分
・南城市安座真
到達予想：30日午後1時0分【追加】
満潮時刻：30日午後10時21分
■大東島地方＜津波注意報：1m＞
・南大東漁港
到達予想：30日午後0時30分【追加】
満潮時刻：30日午前9時47分
■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞
・西表島
到達予想：30日午後2時0分【追加】
満潮時刻：30日午前11時1分
・与那国島久部良
到達予想：30日午後2時0分【追加】
満潮時刻：30日午後10時58分
・石垣島石垣港
到達予想：30日午後1時30分【追加】
満潮時刻：30日午後10時49分
・宮古島平良
到達予想：30日午後1時30分【追加】
満潮時刻：30日午前10時35分