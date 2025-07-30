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気象庁は、30日午前9時40分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので一層厳重な警戒が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波警報：3m＞
・釧路
　　到達予想：30日午前10時0分
　　満潮時刻：30日午後6時47分
・根室市花咲
　　到達予想：30日午前10時0分
　　満潮時刻：30日午後6時27分
・根室港
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時40分
・浜中町霧多布港
　　到達予想：30日午前10時0分
　　満潮時刻：30日午後6時25分

■北海道太平洋沿岸中部＜津波警報：3m＞
・浦河
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時43分
・十勝港
　　到達予想：30日午前10時0分【更新】
　　満潮時刻：30日午後6時31分
・えりも町庶野
　　到達予想：30日午前10時0分【更新】
　　満潮時刻：30日午後6時47分

■北海道太平洋沿岸西部＜津波警報：3m＞
・函館
　　到達予想：30日午前11時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時54分
・苫小牧西港
　　到達予想：30日午前10時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時38分
・福島町吉岡
　　到達予想：30日午前11時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後7時38分
・苫小牧東港
　　到達予想：30日午前10時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時39分
・白老港
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時38分
・渡島森港
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時21分
・室蘭港
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時22分

■青森県太平洋沿岸＜津波警報：3m＞
・むつ市関根浜
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時39分
・むつ小川原港
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時42分
・八戸港
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時40分

■岩手県＜津波警報：3m＞
・宮古
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時51分
・大船渡
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時56分
・釜石
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時54分
・久慈港
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時45分

■宮城県＜津波警報：3m＞
・石巻市鮎川
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時3分
・仙台港
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時6分
・石巻港
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時4分

■福島県＜津波警報：3m＞
・いわき市小名浜
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時21分
・相馬
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時10分

■茨城県＜津波警報：3m＞
・大洗
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時23分
・神栖市鹿島港
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時28分

■千葉県九十九里・外房＜津波警報：3m＞
・銚子
　　到達予想：30日午前10時30分【更新】
　　満潮時刻：30日午後7時31分
・勝浦市興津
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時58分

■千葉県内房＜津波警報：3m＞
・館山市布良
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後7時57分

■伊豆諸島＜津波警報：3m＞
・伊豆大島岡田
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時7分
・三宅島坪田
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時22分
・八丈島八重根
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前8時3分
・神津島神津島港
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前8時15分
・三宅島阿古
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時28分
・八丈島神湊
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前8時4分

■小笠原諸島＜津波警報：3m＞
・父島二見
　　到達予想：30日午前11時30分【更新】
　　満潮時刻：30日午前8時45分

■相模湾・三浦半島＜津波警報：3m＞
・小田原
　　到達予想：30日午前11時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時6分
・三浦市三崎漁港
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時9分
・三浦市油壺
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時9分

■静岡県＜津波警報：3m＞
・沼津市内浦
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時30分
・清水
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時51分
・御前崎
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時56分
・舞阪
　　到達予想：30日午前11時30分【更新】
　　満潮時刻：30日午前8時53分
・南伊豆町手石港
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時48分
・下田港
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時37分
・伊東
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時14分
・西伊豆町田子
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時52分
・焼津
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時51分

■愛知県外海＜津波警報：3m＞
・田原市赤羽根
　　到達予想：30日午前11時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午前8時33分

■三重県南部＜津波警報：3m＞
・鳥羽
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時59分
・尾鷲
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時43分
・熊野市遊木
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時41分

■和歌山県＜津波警報：3m＞
・那智勝浦町浦神
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時48分
・串本町袋港
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午後9時18分
・和歌山
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午前9時24分
・御坊市祓井戸
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午後9時22分
・白浜町堅田
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午後9時19分

■北海道日本海沿岸北部＜津波注意報：1m＞
・稚内
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後5時26分
・留萌
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後7時24分
・小樽
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後7時17分
・石狩湾新港
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後7時14分
・利尻島沓形港
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後7時54分
・羽幌港
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後7時24分
・小樽市忍路
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後7時12分

■オホーツク海沿岸＜津波注意報：1m＞
・網走
　　到達予想：30日午前10時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時19分
・枝幸港
　　到達予想：30日午前11時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時12分
・紋別港
　　到達予想：30日午前10時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時19分

■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞
・深浦
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時25分
・竜飛
　　到達予想：30日午前11時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時57分

■陸奥湾＜津波注意報：1m＞
・青森
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時45分
・むつ市大湊
　　到達予想：30日午前10時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後6時50分

■東京湾内湾＜津波注意報：1m＞
・東京晴海
　　到達予想：30日午後3時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時14分
・横須賀
　　到達予想：30日午前11時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時12分
・千葉
　　到達予想：30日午後3時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時11分
・横浜
　　到達予想：30日午前11時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後8時13分

■伊勢・三河湾＜津波注意報：1m＞
・名古屋
　　到達予想：30日午後1時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後9時21分
・半田市衣浦
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後9時18分
・四日市
　　到達予想：30日午後1時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後9時19分
・豊橋市三河港
　　到達予想：30日午前11時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午前8時53分

■大阪府＜津波注意報：1m＞
・大阪天保山
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前10時0分
・岬町淡輪
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時47分

■兵庫県瀬戸内海沿岸＜津波注意報：1m＞
・神戸
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前10時1分
・姫路
　　到達予想：30日午後2時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後2時35分

■淡路島南部＜津波注意報：1m＞
・洲本
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時28分

■岡山県＜津波注意報：1m＞
・玉野市宇野
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後2時32分

■徳島県＜津波注意報：1m＞
・小松島
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時10分
・徳島由岐
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後9時20分

■愛媛県宇和海沿岸＜津波注意報：1m＞
・宇和島
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前10時26分

■高知県＜津波注意報：1m＞
・室戸市室戸岬
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時0分
・高知
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後9時27分
・土佐清水
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時7分
・須崎港
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時1分
・中土佐町久礼港
　　到達予想：30日午後0時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時3分

■大分県瀬戸内海沿岸＜津波注意報：1m＞
・大分
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前11時34分
・別府港
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前11時34分

■大分県豊後水道沿岸＜津波注意報：1m＞
・佐伯市松浦
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午前10時11分

■宮崎県＜津波注意報：1m＞
・日向市細島
　　到達予想：30日午後0時30分
　　満潮時刻：30日午後9時41分
・日南市油津
　　到達予想：30日午後0時30分
　　満潮時刻：30日午後9時39分
・宮崎港
　　到達予想：30日午後0時30分
　　満潮時刻：30日午後9時33分

■鹿児島県東部＜津波注意報：1m＞
・南大隅町大泊
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時55分
・志布志港
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後9時45分

■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞
・種子島西之表
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時56分
・種子島熊野
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後9時47分

■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞
・中之島
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前10時5分
・奄美市小湊
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後10時8分
・奄美市名瀬
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前10時8分

■鹿児島県西部＜津波注意報：1m＞
・枕崎
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前10時17分
・鹿児島
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前10時14分
・阿久根
　　到達予想：30日午後2時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後11時10分

■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞
・那覇
　　到達予想：30日午後1時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後10時45分
・久米島
　　到達予想：30日午後1時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後10時50分
・沖縄市中城湾港
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後10時21分
・南城市安座真
　　到達予想：30日午後1時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後10時21分

■大東島地方＜津波注意報：1m＞
・南大東漁港
　　到達予想：30日午後0時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午前9時47分

■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞
・西表島
　　到達予想：30日午後2時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午前11時1分
・与那国島久部良
　　到達予想：30日午後2時0分【追加】
　　満潮時刻：30日午後10時58分
・石垣島石垣港
　　到達予想：30日午後1時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午後10時49分
・宮古島平良
　　到達予想：30日午後1時30分【追加】
　　満潮時刻：30日午前10時35分