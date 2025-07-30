太平洋沿岸などに津波警報 北海道太平洋沿岸、東北地方太平洋沿岸、関東地方、伊豆・小笠原諸島・東海地方・和歌山県
気象庁は30日午前9時40分過ぎ、カムチャツカ半島付近で起きた地震を受けて、津波警報を発令した。
対象は北海道太平洋沿岸、東北地方太平洋沿岸、関東地方、伊豆・小笠原諸島・東海地方・和歌山県。
津波の高さは最大3メートルが予想されています。
また気象庁はカムチャツカ半島付近で起きた地震について当初マグニチュード8.0としていましたが、8.7に修正しました。
津波警報が出ている北海道太平洋沿岸東部 、北海道太平洋沿岸中部は、今後予想される最大波の高さ、3メートル、第1波到達予想時刻、午前10時00分です。
北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県、茨城県などは、今後予想される最大波の高さ、3メートル、第1波到達予想時刻、午前10時30分です。
福島県、千葉県内房、伊豆諸島、相模湾・三浦半島は、今後予想される最大波の高さ、3メートル、第1波到達予想時刻、午前11時00分です。
小笠原諸島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県は、今後予想される最大波の高さ、3メートル、第1波到達予想時刻、午前11時30分です。
海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。