津波到達予想時刻と満潮時刻
気象庁は３０日午前８時２５分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻を発表した。
北海道太平洋東部（津波警報）
北海道太平洋東部各地
北海道・釧路（到達予想時刻：３０日午前１０時０分、満潮時刻：３０日午後６時４７分）
北海道・根室花咲（到達予想時刻：３０日午前１０時０分、満潮時刻：３０日午後６時２７分）
北海道・浜中町霧多布港（到達予想時刻：３０日午前１０時０分、満潮時刻：３０日午後６時２５分）
北海道・根室港（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時４０分）
北海道太平洋中部（津波警報）
北海道太平洋中部各地
北海道・十勝港（到達予想時刻：３０日午前１０時０分、満潮時刻：３０日午後６時３１分）
北海道・えりも町（到達予想時刻：３０日午前１０時０分、満潮時刻：３０日午後６時４７分）
北海道・浦河（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時４３分）
北海道太平洋西部（津波警報）
北海道太平洋西部各地
北海道・苫小牧西港（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時３８分）
北海道・苫小牧東港（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時３９分）
北海道・白老港（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後６時３８分）
北海道・渡島森港（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後６時２１分）
北海道・室蘭港（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後６時２２分）
北海道・函館（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後６時５４分）
北海道・福島町吉岡（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後７時３８分）
青森太平洋沿岸（津波警報）
青森太平洋沿岸各地
青森・むつ市関根浜（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時３９分）
青森・むつ小川原港（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時４２分）
青森・八戸港（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時４０分）
岩手県（津波警報）
岩手県各地
岩手宮古（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時５１分）
岩手大船渡（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時５６分）
岩手釜石（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時５４分）
岩手・久慈港（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後６時４５分）
千葉九十九里・外房（津波警報）
千葉九十九里・外房各地
千葉銚子（到達予想時刻：３０日午前１０時３０分、満潮時刻：３０日午後７時３１分）
千葉・勝浦市興津（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後７時５８分）
宮城県（津波警報）
宮城県各地
宮城・石巻市鮎川（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後７時３分）
宮城・仙台港（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後７時６分）
宮城・石巻港（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後７時４分）
福島県（津波警報）
福島県各地
福島・いわき市小名浜港（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後７時２１分）
福島相馬（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後７時１０分）
茨城県（津波警報）
茨城県各地
茨城大洗（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後７時２３分）
茨城・神栖市鹿島港（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後７時２８分）
千葉内房（津波警報）
千葉内房各地
千葉・館山市布良（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後７時５７分）
伊豆諸島（津波警報）
伊豆諸島各地
伊豆大島岡田（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後８時７分）
三宅島坪田（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後８時２２分）
八丈島・八重根（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午前８時３分）
神津島港（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午前８時１５分）
三宅島阿古（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後８時２８分）
八丈島神湊（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午前８時４分）
相模湾・三浦半島（津波警報）
相模湾・三浦半島各地
神奈川・三浦市三崎漁港（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後８時９分）
神奈川・三浦市油壺（到達予想時刻：３０日午前１１時０分、満潮時刻：３０日午後８時９分）
神奈川・小田原（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後８時６分）
小笠原諸島（津波警報）
小笠原諸島各地
小笠原・父島二見（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午前８時４５分）
静岡県（津波警報）
静岡県各地
静岡・沼津市内浦（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午前８時３０分）
静岡清水（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後８時５１分）
静岡御前崎（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後８時５６分）
静岡舞阪（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午前８時５３分）
静岡・南伊豆町手石港（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後８時４８分）
静岡・下田港（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後８時３７分）
静岡伊東（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後８時１４分）
静岡・西伊豆町田子（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後８時５２分）
静岡焼津（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午後８時５１分）
愛知外海（津波警報）
愛知外海各地
愛知・田原市赤羽根（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午前８時３３分）
三重南部（津波警報）
三重南部各地
三重鳥羽（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午前８時５９分）
三重尾鷲（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午前８時４３分）
三重・熊野市遊木（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午前８時４１分）
和歌山県（津波警報）
和歌山県各地
和歌山・那智勝浦町浦神（到達予想時刻：３０日午前１１時３０分、満潮時刻：３０日午前８時４８分）
和歌山・串本町袋港（到達予想時刻：３０日午後０時０分、満潮時刻：３０日午後９時１８分）
和歌山（到達予想時刻：３０日午後０時０分、満潮時刻：３０日午前９時２４分）和歌山・御坊市祓井戸（到達予想時刻：３０日午後０時０分、満潮時刻：３０日午後９時２２分）など