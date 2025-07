【「蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環」PS4限定版】 発売日:2022年12月15日 価格:8,980円 セール価格:6,691円

Amazonにて、プレイステーション 4用ライトノベル2Dアクション「蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環」限定版が特別価格で販売されている。セール価格は58%オフの4,145円。

「蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環」は、ハイスピード&ハイテンションなアクション性とアクション中に会話が進行する「ライブノベル」が特徴的な2Dアクション「蒼き雷霆(アームドブルー) ガンヴォルト」シリーズ第3弾。シリーズの正統続編となる本作のアクション監修は、前2作と同様、「ロックマン」シリーズや「鬼武者」シリーズなどを手掛けた稲船敬二氏が担当している。

限定版には、ゲーム本編に加えて「『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環』フルカラー設定資料集」、「『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環』サウンドトラックCD(2枚組)」、「“わんボルト”アクリルキーホルダー」が付属する。

【限定版特典】

(C) INTI CREATES CO., LTD. 2022 ALL RIGHTS RESERVED.