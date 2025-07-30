Ž¢Êó¹ðŽ¥Ï¢ÍíŽ¥ÁêÃÌŽ£¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¡©
Êó¹ð¡¦Ï¢Íí¡¦ÁêÃÌ¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Î´ðËÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¡§ EKAKI / PIXTA¡Ë
¡Ú¿Þ¤ò¸«¤ë¡ÛÊóÏ¢Áê¤Ë¤«¤ï¤ë¡¢¼«Áö¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¤ò°é¤Æ¤ë¡ÖM·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡×¤È¤Ï
¡ÖÊóÏ¢Áê¡×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥óÉ¬¿Ü¤Î¥¹¥¥ë¡©
¼Ò²ñ¿ÍÉ¬¿Ü¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÊóÏ¢Áê¡Ê¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡Ë¡×¡£¹¤¯Äó¾§¤µ¤ì¤Æ40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Äº£Æü¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡ÖÊóÏ¢Áê¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¤Ç¤â´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤È¤·¤ÆÉ¬¤º¶µ°é¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊóÏ¢Áê¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆâ¿´µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
É®¼Ô¤ÏÄ¹¤¯¼ã¼ê¿Íºà¤Î½¢¶È»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¦¥º¥¦¥º¥«¥ì¥Ã¥¸¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÇITÊ¬Ìî¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ê³Ø½¬¡Ë»Ù±ç¡¢Ë¡¿Í¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤«¤é¿Íºà°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¾ï¡¹´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡ÖÊóÏ¢Áê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÊóÏ¢Áê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼Ò°÷¡×¤òÎÌ»º¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Á°²ó¤Îµ»ö¡ÖÄ¹»þ´ÖÆ¯¤¯¿Í¤Ï¤¨¤é¤¤¡©¡ØÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡Ù¤¬Äã¤¤ÆüËÜ¤Ç"ÅØÎÏ¤ÎÈþ²½"¤¬ÁÈ¿¥¤ò¥À¥á¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤ÈÃ¦µÑ¤Ø¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤Î¸º¾¯¡¢ÄÂ¶â¾å¾º°µÎÏ¡¢¹ñºÝ¶¥Áè¤Î·ã²½¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿¿Í°÷¤ÇÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤À¤¬¡¢ÄêµÁ¤äÌÜÅª¤¬Û£Ëæ¤ÊÊóÏ¢Áê¤ò¶µ°é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸½¾ì¤Ë¶¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¸ìÏ¤¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡ÖÊóÏ¢Áê¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÄ¹À¸¤¤·Â³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÊóÏ¢Áê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¾å»Ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÄêµÁ¤¬Û£Ëæ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°Õ¸«¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÉ®¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤È¤¦¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÆüËÜÃæ¤¬¡É¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡É»È¤Ã¤Æ¤¤¿ÊóÏ¢Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌäÂêÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤è¤êÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤Ç¤¢¤ë¡ÖM·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡×¤òÄó¾§¤·¤¿¤¤¡£
ÊóÏ¢Áê¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡ÖÄêµÁ¡×¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È
ÊóÏ¢Áê¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢ÄêµÁ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£Gemini¤Ë¡ÖÊóÏ¢Áê¤ÎÄêµÁ¤Ï¡©Êó¹ð¡¦Ï¢Íí¡¦ÁêÃÌ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£Êó¹ð¾å»Ê¤ä°ÍÍê¼Ô¤Ê¤É¡¢»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ä·ë²Ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¯À¸¤·¤¿»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ï¢Íí¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¼Â¤ä·èÄê»ö¹à¤ò¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¹¤¯¡¢´Ê·é¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¾å¤ÎÌäÂê¤äµ¿Ìä¡¢È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¾å»Ê¤äÀèÇÚ¡¢Æ±Î½¤Ê¤É¤«¤é°Õ¸«¤ä½õ¸À¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¿¤«°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¤«¡©¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Ê¬¤±¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤È¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¾¯¤·Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊóÏ¢Áê¤Î¸¦½¤¤Ïº£¤âÀÎ¤â¿ôÂ¿¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊóÏ¢Áê¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¤«¤é¡Ø³ÎÏ¢Êó¡Ê¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤¦¡Ë¡Ù¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤«¡Ö¾å»Ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡Ø¤ª¤Ò¤¿¤·¡ÊÅÜ¤é¤Ê¤¤¡¢ÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡¢½õ¤±¤ë¡¢»Ø¼¨¤¹¤ë¡Ë¡Ù¤À¡×¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼Âç´îÍø¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¡£
É®¼Ô¤Ï¿·¿Í»þÂå¡¢¡ÖÊóÏ¢Áê¤È¤Ï¡¢Êó¹ð¤ÈÏ¢Íí¤ÈÁêÃÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ö¾å»Ê¤Ë¤ÏÊó¹ð¡¢¹¤¯¾ðÊó¶¦Í¤¹¤ëÏ¢Íí¡¢Çº¤ß¤¬¤¢¤ì¤ÐÁêÃÌ¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Î°ÕÌ£¤È¤·¤Æ»÷¤¿¤è¤¦¤Ê3¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÂ¤Ã¤¿¤é¾å»Ê¤Ë¾ðÊó¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡×¤¯¤é¤¤¤·¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¾å»Ê¤«¤é¤Î´ÉÍý²á¾ê´¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊóÏ¢Áê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¤â¤ï¤¶¤ï¤¶Ê¸¾Ï¤Ç¤ÎÊó¹ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¸½¾ì¤Î¤³¤È¤ò»öºÙ¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡Öº£¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¹ÔÆ°¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¶¦Í¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÉÔËþ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµÁÌ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉô²¼¤â¾å»Ê¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÊóÏ¢Áê¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ê¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å»Ê¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ö¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡£ÆÃ¤Ë¿·¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Î³ÎÇ§¤ò¤»¤º¤Ë¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢Á´Á³°Õ¿Þ¤È°ã¤¦¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¾å»Ê¤È¤Î´Ö¤ÇÌÜÅª¤ä¼Â»ÜÊýË¡¡¢Ç¼´ü¤Ê¤É¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¾å»Ê¤¬ÁÛÄê¤·¤¿·Á¤Ç°ÍÍê¶ÈÌ³¤¬¿Ê¤à¡£
¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ö¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼è¤ê·è¤á¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊóÏ¢Áê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤Î¤«¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÌÜÅª¤È¼Â¹Ô¤Î¥º¥ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬É¬Í×¤À¡£
ÅöÁ³¤À¤¬¡¢¼çÂÎ¤Ï»Å»ö¤Î¡Ö¼Â¹Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¼Â¹Ô¤¬ÌÜÅª¤«¤é¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¤¤¯¤é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢À®²Ì¤âÉ¾²Á¤â¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼Â¹Ô¤ÎÁ°¤È¸å¤Ë¡¢ÌÜÅª¤ä¿Ê¤áÊý¤òÅÔÅÙ³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¡ã¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄêµÁ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¡ä
¢§¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜÅª
¾å»Ê¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤È¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¾å»Ê¤È¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡£
¢§¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë
¡¦¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÁ°¤ËÇ§¼±¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¦¤½¤ÎºÝ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÌÜÅª¡×¤ä¡Ö¿Ê¤áÊý¡×¤Ê¤É¡¡¢¨¤³¤ì¤Ï¾å»Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬°Û¤Ê¤ë
¡¦¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ê·ë²Ì¡Ë¡×¤òÉ¬¤ºÊó¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¦¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡ÖÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡×¡Ö¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÂÐ±þÊý¿Ë¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡×¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò»öÁ°¤Ë¼è¤ê·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÄêµÁ¡ÊÀµ²ò¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¶µ°é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Û£Ëæ¤ÊÊóÏ¢Áê¤ò¸½¾ì¤Ë¶¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤Û¤ÉºÙ¤«¤¤Êó¹ð¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢²¿¤Ë»È¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Êó¹ð½ñ¤òËèÆü½ñ¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾å»Ê¤â¤½¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ËÈèÊÀ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÏ¢Áê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÏÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÂÌ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊóÏ¢Áê¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶ÈÌ³¡×¤È¤¤¤¦ËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¾å»Ê¡¢Éô²¼¤È¤â¤ËÈï³²¼Ô¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Á°½Ò¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤«¤é¤Î´ÉÍý²á¾ê´¶¤¬¹â¤¤¤È¡¢Å¬±þ´¶¤ä¼çÂÎÀ¤ÏÄã¤¯¡¢ÈèÊÀ´¶¤äÎ¥¿¦°Õ¸þ¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄêµÁ¤¬ÉÔÌÀ³Î¤ÊÊóÏ¢Áê¤ò¶¯Í×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼ÂºÝ¡¢¤½¤ÎÁÈ¿¥¤ÏÊø²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¼«Áö¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¤ò°é¤Æ¤ë¡ÖM·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡×
¤³¤³¤Ç¡¢ÊóÏ¢Áê¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿ÌäÂêÅÀ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿¡ÖM·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖM·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡×¡ÊÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿Þ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¿Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢
¡¦»þ·ÏÎóÅª¤Ëº¸¤«¤é±¦¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¿Ê¤à
¡¦¾å¤Ë¤¢¤ë¢¤¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÉô²¼¡Ë¢ª¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ê¾å»Ê¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¦²¼¤Ë¤¢¤ë¡£¥¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¼«Ê¬¡Ë¤À¤±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¿Þ¤Ëµ¯¤³¤¹¤È¼Â»Ü¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡ÖM»ú¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖM·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡×¤È¤·¤¿¡£¶ÈÌ³¤Î¡Ö£¼Â¹Ô¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡×¤ò²¾Àâ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢»öÁ°¤Ë¾å»Ê¤ËÇ§¼±¤ä¼Â»ÜÊýË¡¤Îóòó÷¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¹Ô¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¼Â¹Ô¤·¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÄÉ²Ã¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò»ö¸åÊó¹ð¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò¶Ä¤°¡£
¡ÚM·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¡Û
¡²¾ÀâÎ©¤Æ
¤Þ¤º¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¼«¤é¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¤½¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¡ÖÍ¥ÀèÅÙ¡×¡ÖÇ¼´ü¡×¤Ê¤ÉÉ¬Í×»ö¹à¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Ê¤áÊý¡×¤ä¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤ò²¾ÀâÎ©¤Æ¤¹¤ë¡£
¡ãÎã¡ä
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹àÌÜ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£
¡¦²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡ÊÌÜÅª¡Ë
¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡©¡Ê¤ä¤êÊý¡¢¿Ê¤áÊý¡Ë
¡¦¤É¤¦¤Ê¤ì¤Ð´°Î»¡¢À®¸ù¤Ê¤Î¤«¡©¡Ê¥´¡¼¥ëÀßÄê¡Ë
¡¦Â¾¤Î°ÍÍê¶ÈÌ³¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤Ê¤Î¤«¡©¡ÊÍ¥ÀèÅÙ¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë½çÈÖ¡Ë
¡¦¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡ÊÇ¼´ü¡Ë
¡¦²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Îà»÷¤Î¶ÈÌ³¤ä»öÎã¤¬¤Ê¤¤¤«¡©¡ÊÎà»÷»öÎã¤Î³ÎÇ§¡Ë
¡¦¤³¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç°ÍÂ¸´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¶ÈÌ³¡¢¿Í¡¢¾ðÊó¡¢¥¹¥¥ë¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡Ê°ÍÂ¸´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¡Ë
¢»öÁ°³ÎÇ§
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÎ©¤Æ¤¿²¾Àâ¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë»öÁ°³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²¾Àâ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÌÜÅª¤ä¿Ê¤áÊý¤Ë¥º¥ì¤äÈ´¤±Ï³¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢½¤Àµ¤¹¤ë¡£
£¼Â¹Ô
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¾å¤Ç¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¤»ö¸åÊó¹ð
¶ÈÌ³¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö·ë²Ì¡×¤ä¡ÖÌäÂêÅÀ¡Ê²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¡Ë¡×¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÏÄÉ²ÃÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Â»ÜÆâÍÆ¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¡£
¡ãÎã¡ä
¡¦¼Â¹Ô¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂêÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¦ÄÉ²Ã¤Ç¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¦ÄÉ²Ã¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¶ÈÌ³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ê¢¤òÉôÊ¬Åª¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¥¼«¸Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÉô²¼¡Ë¤Ï¶ÈÌ³¼Â¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¡Ö²þÁ±ÅÀ¡×¡Ö³Ø¤Ö¤Ù¤¥¹¥¥ë¡×¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡ãÎã¡ä
º£²ó¤Î¶ÈÌ³¼Â¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢
¡¦²þÁ±¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©
¡¦ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¡¢¥¹¥¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡©
¡¦²þÁ±¤¹¤Ù¤¤³¤È¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ê²þÁ±·×²è¤ò¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¾°ÎÉ¤·¡Ë
¢¨¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª
¤³¤ÎM·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò³Æ¥Á¡¼¥à¤ä³Æ¿Í¤´¤È¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¹Ô¤ÎÁ°¸å¤Ç²¿¤ò³ÎÇ§¡¢Êó¹ð¤¹¤Ù¤¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÅ°Äì¤Ç¤¤ë¡£ÌÜÅª¤¬Û£Ëæ¤Ê¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¤ÎÊóÏ¢Áê¡×¤ËÍ¾·×¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤À¡£
M·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÊóÏ¢Áê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÈÏ°Ï¤ÏÀÖÀþ¤Ç¼¨¤·¤¿V¤ÎÉôÊ¬¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡Ö¡²¾ÀâÎ©¤Æ¡×¡Ö¥¼«¸Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°¿¦»þÂå¡¢¾å»Ê¤«¤é¾ï¡¹¸À¤ï¤ì¤¿¡ÖÌÜÅª¤Î¤Ê¤¤ÊóÏ¢Áê¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö1¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë10¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤·¤Ä¤±¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»þ´ÖÂÐ¸ú²Ì¡Ê¥¿¥¤¥Ñ¡Ë¤Î½ÅÍ×À¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«¤é²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾å¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÇ§¼±¤ä¾ðÊó¤¬ßÕ¤ê½Ð¤»¤ë¤·¡¢»öÁ°³ÎÇ§¤¹¤ëºÝ¤â¼«Ê¬¤¬Î©¤Æ¤¿²¾Àâ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾å»Ê¤Î³ÎÇ§ÂÐ±þ¤Ï¡Ö¤³¤Î²¾Àâ¤ÇOK¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬ºï¸º¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¹â¸úÎ¨¤Î»öÁ°³ÎÇ§¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶ÈÌ³¼Â¹Ô¤«¤é¡ÖÆ±¤¸¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤è¤êÂÐ±þÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Þ¤Ç¤ò°ìÏ¢¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÈÇ§¼±¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Áö¤Ç¤¤ë¿Íºà¡×¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÊóÏ¢Áê¤òÄó¾§¤¹¤ë¤È¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡×¤¬ÌÜÅª¤È¸íÇ§¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎM·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¶ÈÌ³¼Â¹Ô¡×¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò½àÈ÷¡¦³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤«¡¢²¿¤ò¾å»Ê¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤«¡¢°ìÌÜÎÆÁ³¤Ë¤Ê¤ë¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Éô²¼¤Ë°ìÄê¤Î·èºÛ¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤À¤Èº®Íð¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Û£Ëæ¤Ê³µÇ°¤ò°ìÅÙ¥¯¥ê¥¢¤Ë
¸Â¤é¤ì¤¿¿Íºà¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¦ÄÌ¤·¤¿ÌÜÉ¸¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ï°ìÃ¶¡¢¤¢¤Þ¤êµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÊóÏ¢Áê¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤Ê³µÇ°¤ò°ìÅÙ¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¡¢M·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
É®¼Ô¼«¿È¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÉô²¼¡¢¾å»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¹©¿ô¤Ç¡¢¼Â¹Ô¤¹¤Ù¤¶ÈÌ³¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡£
¡ÊÀîÈª æÆÂÀÏº ¡§ UZUZ COLLEGE¡Ê¥¦¥º¥¦¥º¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë