TWICE新曲「ENEMY」先行配信がスタート！儚くも咲き続けることをやめない姿が胸に刺さるMV公開

■TWICE新曲「ENEMY」は、自分らしく咲くことを諦めないあなたの背中を押すエールソング

TWICEの日本6thアルバム『ENEMY』より、タイトル曲「ENEMY」の先行配信がスタート。併せて、MVが公開された。

「ENEMY」は、“何度挫けても、何度だって立ち上がる。いつだって越えなければならない壁は自分自身”と、自分らしく咲くことを諦めないあなたの背中を押すエールソング。

公開されたMVは、自分自身を超えていく葛藤と、儚くも咲き続けることをやめない健気な彼女たちの姿が胸に刺さる作品となっている。

等身大な心情を歌い、力強く表現する彼女たちの姿は、同様の悩みを抱えた人へ大きな勇気を与えるだろう。

なお、TWICE日本6thアルバム『ENEMY』は、メンバーのジヒョがディレクションを務めた作品。ビジュアルや、楽曲、MVに至るところまで、ジヒョがディレクションをしている。

そんなTWICEは、先日大阪・京セラドーム大阪にて、6度目のワールドツアーの日本公演となる『TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR IN JAPAN』をスタートさせた。2日間で約10万人の観客を魅了した本公演では、韓国最新曲「THIS IS FOR」の日本初披露や、アルバム『ENEMY』からタイトル曲「ENEMY」と、ONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を行い、メンバーのジヒョが作詞をした楽曲「Like 1」の解禁前初披露が行われ、会場に来たすべての観客を魅了した。

ここから、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ(8月23日・24日)、福岡・みずほPayPayドーム福岡(8月30日・31日)東京・東京ドーム(9月16日・17日)で怒涛の日本公演を巡る。

リリース情報

2025.07.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ENEMY」

2025.08.27 ON SALE

ALBUM『ENEMY』

アルバム『ENEMY』特設サイト

https://www.twicejapan.com/feature/ENEMY

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com