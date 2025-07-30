ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿ーー¥Ã¡ª¡ÚZARA¡ÛALL2,990±ß°Ê²¼♡¡ÖÃÍ²¼¤²¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡×
Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃÍ²¼¤²¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡ª¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤¬¡¢Â³¡¹¤È¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï2,990±ß°Ê²¼¤Ë¤ªÃÍ²¼¤²Ãæ¤Î¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥·¥åー¥º¡£¤¹¤Ç¤Ë¥µ¥¤¥º¤ä¿§·ç¤±¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏµÞ¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤¬¤ª¤·¤ã¤ì & ÊØÍø
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¸¥§¥êー¥Ð¥ì¥êー¥Ê¥·¥åー¥º¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
ÎÃ¤·¤²¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¾õ¤Î¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤È¾åÉÊ¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥«ー¥È¤ä¥¸ー¥ó¥º¤Ê¤É¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤òÁª¤Ð¤º¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹çÀ®¥´¥àÁÇºà¤Ï±«¤ÎÆü¤Ç¤âÍú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Å·¸õ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÆü¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥¥åー¥È¤Ê²ÖÊÁ¤¬Âç¿Í¥³ー¥Ç¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥á¥Ã¥·¥å ¥Ð¥ì¥êー¥Ê¥·¥åー¥º¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
²ÖÊÁ¤Î»É½«¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥·¥å¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡£ÌµÃÏ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÖÊÁ¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥³ー¥Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤½¤¦¡£Âç¿Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¥¬ー¥êー¤ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¾åÉÊ¤µ¤È¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬º£Ç¯¤é¤·¤¤
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥× ¥Ð¥ì¥êー¥Ê¥·¥åー¥º¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
Â¸µ¤òºÌ¤ë¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤Ï¡¢¥¬ー¥êー & ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Á´ÌÌ¥ì¥¶ー¤À¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¹¥Ëー¥«ー¤ò»×¤ï¤»¤ë°ÛÁÇºà¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾åÉÊ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Ýー¥ÄMIX¥³ー¥Ç¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥·¥åー¥º
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ìー¥¹¥Ð¥ì¥êー¥Ê¡×\1,490¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¢¥Ã¥Ñー¤Ï¥ìー¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤ä¥¢¥ó¥¯¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥ì¥¶ーÄ´¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¶Å¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÂ¼ó¤ò¹Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò´¬¤¯¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤¬¤°¤Ã¤È¥¢¥Ã¥×¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§tama.N