今日30日午前8時37分、北海道から九州の太平洋沿岸に津波注意報が発表されました。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。

太平洋沿岸に津波注意報発表

今日30日午前8時37分、北海道から九州の太平洋沿岸に津波注意報が発表されました。



「津波注意報」が発表された地域は以下の通りです。

北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、小笠原諸島、静岡県、三重県南部、和歌山県、宮崎県





予想される最大波の高さ 1メートル<津波予報(若干の海面変動)>北海道太平洋沿岸西部、北海道日本海沿岸北部、オホーツク海沿岸、青森県日本海沿岸、千葉県内房、東京湾内湾、伊豆諸島、相模湾・三浦半島、愛知県外海、伊勢・三河湾、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、淡路島南部、徳島県、愛媛県宇和海沿岸、愛媛県瀬戸内海沿岸、高知県、長崎県西方、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、沖縄本島地方、宮古島・八重山地方津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。【各地の満潮時刻・津波到達予想時刻】地点名 満潮時刻 第1波の到達予想時刻北海道太平洋沿岸東部(津波到達が最も早い場所) 30日10時00分釧路 30日18時47分 30日10時00分根室市花咲 30日18時27分 30日10時00分根室港 30日18時40分 30日10時30分浜中町霧多布港 30日18時25分 30日10時00分北海道太平洋沿岸中部(津波到達が最も早い場所) 30日10時00分浦河 30日18時43分 30日10時30分十勝港 30日18時31分 30日10時30分えりも町庶野 30日18時47分 30日10時30分青森県太平洋沿岸(津波到達が最も早い場所) 30日10時30分むつ市関根浜 30日18時39分 30日10時30分むつ小川原港 30日18時42分 30日10時30分八戸港 30日18時40分 30日10時30分岩手県(津波到達が最も早い場所) 30日10時30分宮古 30日18時51分 30日10時30分大船渡 30日18時56分 30日10時30分釜石 30日18時54分 30日10時30分久慈港 30日18時45分 30日10時30分宮城県(津波到達が最も早い場所) 30日10時30分石巻市鮎川 30日19時03分 30日11時00分仙台港 30日19時06分 30日11時00分石巻港 30日19時04分 30日11時00分福島県(津波到達が最も早い場所) 30日11時00分いわき市小名浜 30日19時21分 30日11時00分相馬 30日19時10分 30日11時00分茨城県(津波到達が最も早い場所) 30日11時00分大洗 30日19時23分 30日11時00分神栖市鹿島港 30日19時28分 30日11時00分千葉県九十九里・外房(津波到達が最も早い場所) 30日11時00分銚子 30日19時31分 30日11時00分勝浦市興津 30日19時58分 30日11時00分小笠原諸島(津波到達が最も早い場所) 30日11時30分父島二見 30日21時19分 30日12時00分静岡県(津波到達が最も早い場所) 30日11時30分沼津市内浦 30日08時30分 30日11時30分清水 30日20時51分 30日11時30分御前崎 30日20時56分 30日11時30分舞阪 30日21時23分 30日12時00分南伊豆町手石港 30日20時48分 30日11時30分下田港 30日20時37分 30日11時30分伊東 30日20時14分 30日11時30分西伊豆町田子 30日20時52分 30日11時30分焼津 30日20時51分 30日11時30分三重県南部(津波到達が最も早い場所) 30日11時30分鳥羽 30日08時59分 30日11時30分尾鷲 30日08時43分 30日11時30分熊野市遊木 30日08時41分 30日11時30分和歌山県(津波到達が最も早い場所) 30日11時30分那智勝浦町浦神 30日08時48分 30日11時30分串本町袋港 30日21時18分 30日12時00分和歌山 30日09時24分 30日12時00分御坊市祓井戸 30日21時22分 30日12時00分白浜町堅田 30日21時19分 30日12時00分宮崎県(津波到達が最も早い場所) 30日12時30分日向市細島 30日21時41分 30日12時30分日南市油津 30日21時39分 30日12時30分宮崎港 30日21時33分 30日12時30分※30日08時25分頃地震がありました。震源地は、カムチャツカ半島付近(北緯52.2度、東経160.0度)、地震の規模(マグニチュード)は8.0と推定されます。震源は太平洋津波警報センター(PTWC)による。詳しい震源の位置はロシア、カムチャツカ半島東方沖です。

津波注意報とは とるべき行動は

「津波注意報」が発表される基準は、予想される津波の高さが、20センチ〜1メートルです。高さ20センチ〜30センチ程度の津波でも、人は速い流れに巻き込まれてしまうおそれがあります。



海の中や海岸付近は、危険です。海の中にいる人は、ただちに海から上がって、速やかに海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、「津波注意報」が解除されるまで、海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてください。



また、さらに大きな津波が予想される場合には「津波警報」や「大津波警報」が発表されます。最新の津波情報を、確認してください。