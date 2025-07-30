【津波注意報】各地の到達予想時刻 宮崎港は午後0時30分 長崎・大分・鹿児島でも若干の海面変動を予想
気象庁によりますと、午前8時25分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
北海道太平洋東部には、津波注意報が発表されています。北海道・釧路の津波到達予想時刻は午前10時0分、満潮時刻は午後6時47分。
北海道・根室花咲の津波到達予想時刻は午前10時0分、満潮時刻は午後6時27分。
北海道・浜中町霧多布港の津波到達予想時刻は午前10時0分、満潮時刻は午後6時25分。
北海道太平洋中部には、津波注意報が発表されています。北海道・浦河の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時43分。
北海道・十勝港の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時31分。
北海道・えりも町の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時47分。
青森太平洋沿岸には、津波注意報が発表されています。青森・むつ市関根浜の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時39分。
青森・むつ小川原港の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時42分。
青森・八戸港の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時40分。
岩手県には、津波注意報が発表されています。岩手宮古の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時51分。
岩手大船渡の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時56分。
岩手釜石の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時54分。
岩手・久慈港の津波到達予想時刻は午前10時30分、満潮時刻は午後6時45分。
宮城県には、津波注意報が発表されています。宮城・石巻市鮎川の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後7時3分。
宮城・仙台港の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後7時6分。
宮城・石巻港の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後7時4分。
福島県には、津波注意報が発表されています。福島・いわき市小名浜港の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後7時21分。
福島相馬の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後7時10分。
茨城県には、津波注意報が発表されています。茨城大洗の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後7時23分。
茨城・神栖市鹿島港の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後7時28分。
千葉九十九里・外房には、津波注意報が発表されています。千葉銚子の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後7時31分。
千葉・勝浦市興津の津波到達予想時刻は午前11時0分、満潮時刻は午後7時58分。
静岡県には、津波注意報が発表されています。静岡・沼津市内浦の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午前8時30分。
静岡清水の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後8時51分。
静岡御前崎の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後8時56分。
静岡・南伊豆町手石港の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後8時48分。
静岡・下田港の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後8時37分。
静岡伊東の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後8時14分。
静岡・西伊豆町田子の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後8時52分。
静岡焼津の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午後8時51分。
静岡舞阪の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午後9時23分。
三重南部には、津波注意報が発表されています。三重鳥羽の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午前8時59分。
三重尾鷲の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午前8時43分。
三重・熊野市遊木の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午前8時41分。
和歌山県には、津波注意報が発表されています。和歌山・那智勝浦町浦神の津波到達予想時刻は午前11時30分、満潮時刻は午前8時48分。
和歌山・串本町袋港の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午後9時18分。
和歌山の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午前9時24分。
和歌山・御坊市祓井戸の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午後9時22分。
和歌山・白浜町堅田の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午後9時19分。
小笠原諸島には、津波注意報が発表されています。小笠原・父島二見の津波到達予想時刻は午後0時0分、満潮時刻は午後9時19分。
宮崎県には、津波注意報が発表されています。宮崎・日向市細島の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午後9時41分。
宮崎・日南市油津の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午後9時39分。
宮崎港の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午後9時33分。
九州でも、次の地域で若干の海面変動が予想されています。
長崎西方・大分瀬戸内海沿岸・大分豊後水道沿岸・鹿児島東部・種子島・屋久島地方・奄美・トカラ・鹿児島西部・沖縄本島地方・宮古島・八重山地方
津波注意報の地域では海の中や沿岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって沿岸から離れてください。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。
震源地はカムチャツカ半島付近。震源の深さは不明。地震の規模を示すマグニチュードは8.0と推定されます。