太平洋側中心に津波警報、北海道東部に１０時到達予想…最大波の高さ３ｍ
気象庁は３０日午前８時３７分、津波注意報を発表、同９時４０分に津波警報に切り替えた。
午前８時２５分頃、カムチャツカ半島付近を震源地とする地震があった。地震の規模（マグニチュード）は８・７と推定される。
震度２を、北海道釧路市、釧路町、厚岸町、別海町、標津町で観測した。
津波警報の発表された地域
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、千葉県内房、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、静岡県、愛知県外海、三重県南部、和歌山県
一方、津波注意報を以下の地域に出した。
北海道日本海沿岸北部、オホーツク海沿岸、青森県日本海沿岸、陸奥湾、東京湾内湾、伊勢・三河湾、大阪府、兵庫県瀬戸内海沿岸、淡路島南部、岡山県、徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方
■津波警報の発表された地域
予想される津波の最大波の高さはいずれも３メートル。
第１波の到達予想時刻は以下の通り。
北海道太平洋沿岸東部 １０時００分
北海道太平洋沿岸中部 １０時００分
北海道太平洋沿岸西部 １０時３０分
青森県太平洋沿岸 １０時３０分
岩手県 １０時３０分
宮城県 １０時３０分
福島県 １１時００分
茨城県 １０時３０分
千葉県九十九里・外房 １０時３０分
千葉県内房 １１時００分
伊豆諸島 １１時００分
小笠原諸島 １１時３０分
相模湾・三浦半島 １１時００分
静岡県 １１時３０分
愛知県外海 １１時３０分
三重県南部 １１時３０分
和歌山県 １１時３０分
■津波注意報の発表された地域
第１波の到達予想時刻は以下の通り。
予想される津波の最大波の高さはいずれも１メートル
北海道日本海沿岸北部 １２時００分
オホーツク海沿岸 １０時００分
青森県日本海沿岸 １１時００分
陸奥湾 １０時３０分
東京湾内湾 １１時３０分
伊勢・三河湾 １１時３０分
大阪府 １２時００分
兵庫県瀬戸内海沿岸 １２時００分
淡路島南部 １２時００分
岡山県 １２時００分
徳島県 １２時００分
愛媛県宇和海沿岸 １２時３０分
高知県 １２時００分
大分県瀬戸内海沿岸 １３時００分
大分県豊後水道沿岸 １２時３０分
宮崎県 １２時３０分
鹿児島県東部 １２時３０分
種子島・屋久島地方 １２時３０分
奄美群島・トカラ列島 １２時３０分
鹿児島県西部 １３時００分
沖縄本島地方 １３時００分
大東島地方 １２時３０分
宮古島・八重山地方 １３時３０分