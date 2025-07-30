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気象庁は、30日午前8時38分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞
・釧路
　　到達予想：30日午前10時0分
　　満潮時刻：30日午後6時47分
・根室市花咲
　　到達予想：30日午前10時0分
　　満潮時刻：30日午後6時27分
・根室港
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時40分
・浜中町霧多布港
　　到達予想：30日午前10時0分
　　満潮時刻：30日午後6時25分

■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞
・浦河
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時43分
・十勝港
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時31分
・えりも町庶野
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時47分

■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞
・むつ市関根浜
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時39分
・むつ小川原港
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時42分
・八戸港
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時40分

■岩手県＜津波注意報：1m＞
・宮古
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時51分
・大船渡
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時56分
・釜石
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時54分
・久慈港
　　到達予想：30日午前10時30分
　　満潮時刻：30日午後6時45分

■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時3分
・仙台港
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時6分
・石巻港
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時4分

■福島県＜津波注意報：1m＞
・いわき市小名浜
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時21分
・相馬
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時10分

■茨城県＜津波注意報：1m＞
・大洗
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時23分
・神栖市鹿島港
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時28分

■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞
・銚子
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時31分
・勝浦市興津
　　到達予想：30日午前11時0分
　　満潮時刻：30日午後7時58分

■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞
・父島二見
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午後9時19分

■静岡県＜津波注意報：1m＞
・沼津市内浦
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時30分
・清水
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時51分
・御前崎
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時56分
・舞阪
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午後9時23分
・南伊豆町手石港
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時48分
・下田港
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時37分
・伊東
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時14分
・西伊豆町田子
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時52分
・焼津
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午後8時51分

■三重県南部＜津波注意報：1m＞
・鳥羽
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時59分
・尾鷲
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時43分
・熊野市遊木
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時41分

■和歌山県＜津波注意報：1m＞
・那智勝浦町浦神
　　到達予想：30日午前11時30分
　　満潮時刻：30日午前8時48分
・串本町袋港
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午後9時18分
・和歌山
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午前9時24分
・御坊市祓井戸
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午後9時22分
・白浜町堅田
　　到達予想：30日午後0時0分
　　満潮時刻：30日午後9時19分

■宮崎県＜津波注意報：1m＞
・日向市細島
　　到達予想：30日午後0時30分
　　満潮時刻：30日午後9時41分
・日南市油津
　　到達予想：30日午後0時30分
　　満潮時刻：30日午後9時39分
・宮崎港
　　到達予想：30日午後0時30分
　　満潮時刻：30日午後9時33分