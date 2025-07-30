【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻 08:38時点
気象庁は、30日午前8時38分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞
・釧路
到達予想：30日午前10時0分
満潮時刻：30日午後6時47分
・根室市花咲
到達予想：30日午前10時0分
満潮時刻：30日午後6時27分
・根室港
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時40分
・浜中町霧多布港
到達予想：30日午前10時0分
満潮時刻：30日午後6時25分
■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞
・浦河
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時43分
・十勝港
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時31分
・えりも町庶野
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時47分
■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞
・むつ市関根浜
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時39分
・むつ小川原港
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時42分
・八戸港
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時40分
■岩手県＜津波注意報：1m＞
・宮古
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時51分
・大船渡
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時56分
・釜石
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時54分
・久慈港
到達予想：30日午前10時30分
満潮時刻：30日午後6時45分
■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時3分
・仙台港
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時6分
・石巻港
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時4分
■福島県＜津波注意報：1m＞
・いわき市小名浜
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時21分
・相馬
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時10分
■茨城県＜津波注意報：1m＞
・大洗
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時23分
・神栖市鹿島港
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時28分
■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞
・銚子
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時31分
・勝浦市興津
到達予想：30日午前11時0分
満潮時刻：30日午後7時58分
■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞
・父島二見
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午後9時19分
■静岡県＜津波注意報：1m＞
・沼津市内浦
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時30分
・清水
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時51分
・御前崎
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時56分
・舞阪
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午後9時23分
・南伊豆町手石港
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時48分
・下田港
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時37分
・伊東
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時14分
・西伊豆町田子
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時52分
・焼津
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午後8時51分
■三重県南部＜津波注意報：1m＞
・鳥羽
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時59分
・尾鷲
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時43分
・熊野市遊木
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時41分
■和歌山県＜津波注意報：1m＞
・那智勝浦町浦神
到達予想：30日午前11時30分
満潮時刻：30日午前8時48分
・串本町袋港
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午後9時18分
・和歌山
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午前9時24分
・御坊市祓井戸
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午後9時22分
・白浜町堅田
到達予想：30日午後0時0分
満潮時刻：30日午後9時19分
■宮崎県＜津波注意報：1m＞
・日向市細島
到達予想：30日午後0時30分
満潮時刻：30日午後9時41分
・日南市油津
到達予想：30日午後0時30分
満潮時刻：30日午後9時39分
・宮崎港
到達予想：30日午後0時30分
満潮時刻：30日午後9時33分