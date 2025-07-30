気象庁が津波注意報
３０日午前８時３７分、気象庁は津波注意報を発表した。
津波注意報が出ているのは、
北海道太平洋東部（３０日午前１０時０分／１ｍ予想）、
北海道太平洋中部（３０日午前１０時０分／１ｍ予想）、
青森太平洋沿岸（３０日午前１０時３０分／１ｍ予想）、
岩手県（３０日午前１０時３０分／１ｍ予想）、
宮城県（３０日午前１０時３０分／１ｍ予想）、
福島県（３０日午前１１時０分／１ｍ予想）、
茨城県（３０日午前１１時０分／１ｍ予想）、
千葉九十九里・外房（３０日午前１１時０分／１ｍ予想）、
小笠原諸島（３０日午前１１時３０分／１ｍ予想）、
静岡県（３０日午前１１時３０分／１ｍ予想）、
三重南部（３０日午前１１時３０分／１ｍ予想）、
和歌山県（３０日午前１１時３０分／１ｍ予想）、
宮崎県（３０日午後０時３０分／１ｍ予想）。
場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性がある。
震源地はカムチャツカ半島付近。震源の深さは不明。地震の規模を示すマグニチュードは８．０と推定。［参考］
［予想される津波の高さの解説］
予想される津波が高いほど、より甚大な被害が生じます。
１０ｍ超 巨大な津波が襲い壊滅的な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
１０ｍ 巨大な津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
５ｍ 津波が襲い甚大な被害が生じる。木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。
３ｍ 標高の低いところでは津波が襲い被害が生じる。木造家屋で浸水被害が発生し、人は津波による流れに巻き込まれる。
１ｍ 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。