２９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．２１ドル（＋２．５０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８１．２ドル（＋１４．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８０８．４セント（＋５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．７５セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８９．２５セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８１．７５セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０５．９５（＋２．４７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．２１ドル（＋２．５０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８１．２ドル（＋１４．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８０８．４セント（＋５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．７５セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８９．２５セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８１．７５セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０５．９５（＋２．４７）
出所：MINKABU PRESS