・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６９．２１ドル（＋２．５０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３８１．２ドル（＋１４．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３８０８．４セント（＋５．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２９．７５セント（－８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８９．２５セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８１．７５セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０５．９５（＋２．４７）

出所：MINKABU PRESS