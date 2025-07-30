¡ÚDeNA¡ÛÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ë¸£À©»à¡Ä¥ß¥¹¤ÎÌÜÎ©¤Ä¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤Ë»Ø´ø´±¡Ö¤½¤Î¼¡¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ï¥ß¥¹¤ò·ù¤¦¡£DeNA¤ÏÏ¢¾¡Ãæ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á°¥«¡¼¥É¤«¤é¿ô¤¨¤Æ3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1-5¤Î´°ÇÔ·à¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1-3¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¿ÀÎ¤¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢Åì¤¬¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿ÀÎ¤¤¬¸£À©»à¤ÈÉé¤ÎÏ¢º¿¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤¹¤°¤¢¤È¤Î6²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥Ê¤Ë¼êÄË¤¤¥½¥í¤òÍá¤ÓÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡8²ó¤Ë¤ÏÌµ»à1-2ÎÝ¤ÇÃæÀîñ¥¤¬¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Ç3Åð¤òµö¤·¡¢»³ÅÄÅ¯¿Í¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¥À¥á²¡¤·¤Î5ÅÀÌÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤Ëü»öµÙ¤¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï2²ó¡¢¤³¤ÎÆüÉüµ¢¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤Î¥½¥í¤À¤±¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿Åì¹î¼ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ë¤âµã¤«¤µ¤ì2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢1ÈÖ¤Î´äÅÄ¹¬¹¨¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£1ÅÀ¤ÎÄÉ²Ã¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿ÀÎ¤ÏÂµ£¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·¥»¥«¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤Þ¤Çµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£2¥¢¥¦¥È¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤â½ÓÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÇµå¤Î°ÌÃÖÅª¤Ë¥Û¡¼¥à¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½èÍý¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥ß¥¹¤¬¤Í¡Ä¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¡£¡Öº£Æü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«²ü¤·¤¿¡£
¡¡Åì¼«¿È¤â¡Ö¥Ð¥ó¥È¤Î¥ß¥¹¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë5²ó¤ÎÏ¢Â³¤Î¥ß¥¹¤È¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÄË¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤·¤¿¡¢Á÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÅì¤Ï¥Ð¥ó¥È¤Ï¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Á÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËËÜ¿Í¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼¡¤Ê¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡ÅêÂÇ¤È¤âÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡£¤¤¤Þ¤³¤½ËÞ»öÅ°Äì¤Ç¸½¾õ¤òÂÇ³«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸ ¡¦ ¼Ì¿¿/ Çë¸¶¹§¹°