「milking a duck」の意味は？「アヒルの乳を搾る」ってどういうこと！？【1分英会話】

正解は「不可能」でした!

「milking a duck」は、直訳すると「アヒルの乳を搾る」という意味になります。

アヒルの乳を搾ることができないように、不可能なことや無意味なことをしようとすることを表しますよ。

「Trying to convince him to lend you money is like trying to milk a duck.」

(彼にお金を貸すように説得しようとするのは不可能だよ)