¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙµÓËÜ¡¢¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡© ½Ð±é¼Ô¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÊMCU¡Ë¸½ºß»£±ÆÃæ¤Î¼¡²óºî¡Ø¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ÎµÓËÜ¤Ï¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡© 20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡ØX-MEN¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é¥ß¥¹¥Æ¥£ー¥¯Ìò¤òºÆ±é¤¹¤ë¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥íー¥ß¥ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÊÆ¤Î¼èºà¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤Î»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥íー¥ß¥ó¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£¡ÖµÓËÜ¤¬¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¤Þ¤À¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê»£±Æ¤Ï¡Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê¤ÎÆâ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡×
MCUºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¬Á´ÊÔ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»£±Æ¸åºî¶È¡Ë¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥¹¥Èー¥êー¤ò½¤Àµ¤·¡¢ºÆ»£±Æ¡¦ÄÉ²Ã»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈÄÌ¾ï±¿Å¾¡É¤À¡£¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖµÓËÜ¤¬´°À®¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»£±Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢À½ºîÃæ¤Ë¤â¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥×¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Î¼êË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥íー¥ß¥ó¤âÁ´ÊÔ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»£±ÆºÑ¤ß¤Î¥·ー¥ó¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤â¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¡Ù¡Ê2018¡Ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Õ¥£ー¥êー¤¬¼¹É®¤·¡¢ÀèÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥®¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥í¥¡×¡Ê2021-2023¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥É¥í¥ó¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¼¹É®¤ÎÅÓÃæ¡×¤È¤¤¤¦¥íー¥ß¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎµÓËÜºî¶È¤Î¿ÊÅ¸¤â³°Éô¤«¤é¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥íー¥ß¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥¹¥Æ¥£ー¥¯Ìò¤ÎºÆ±é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ØX-MEN¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¶¦±é¼Ô¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊMCU¥¥ã¥¹¥È¤È¤âÂÐÌÌ¤·¤¿»£±Æ¤Ï¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö»£±ÆÃæ¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í25Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¤Ë±é¤¸¤¿Ìò¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÎÇ¾¤¬É¬»à¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡Ê¶â¡ËÆüÊÆÆ±»þ·à¾ì¸ø³«¡£
Source: