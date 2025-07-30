Ìî¸ý¤ß¤º¤¤¬¸ì¤ëÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó²«¶â»þÂå¡Ö»ä¤¬¥¢¥Æ¥Í¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤â¡¢¤è¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
2004Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ìî¸ý¤µ¤ó¡¡photo by Aflo
¡ÚÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡Û¸ÞÎØ¤Î42.195km¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îµ²±.£·
Ìî¸ý¤ß¤º¤¤µ¤ó¡ÊÃæÊÔ¡Ë
¡¡Î¦¾å¶¥µ»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ÈÃíÌÜÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¿Í½÷»Ò£²Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍâ2005Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿Ìî¸ý¤ß¤º¤¤µ¤ó¡£¿ÈÄ¹150Ñ¤È¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥ÉÁöË¡¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡Á´£³²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÃæÊÔ¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤¿¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¤Î·ãÁö¡¢¤½¤·¤ÆÇ°´ê¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËµîÍè¤·¤¿¿´¾ÝÉ÷·Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡Û¸ÞÎØ¤Î42.195km¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îµ²±¡ÚÎý½¬ÎÌ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Û
¡¡¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Î¥ì¡¼¥¹Á°Æü¡¢Ìî¸ý¤ß¤º¤¤Ï¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¡¼¤Î¡ËÆ£ÅÄ¿®Ç·´ÆÆÄ¤È¥ì¡¼¥¹¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÎ®¤ì¤Ë¤Þ¤«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ØÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¿¤Ö¤ó²¼¤ê¤Ë¤Ê¤ë30km°Ê¹ß¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È²¼¤ê¤¬²¼¼ê¤Ê¤ª¤Þ¤¨¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤¹¤ë¤Ê¤é25km¤Î¾å¤ê¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¡¢¡Ê»Ä¤ê¤Îµ÷Î¥¤¬¡Ë¥Ï¡¼¥Õ¶á¤¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Á°Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥Ñ¥êÂç²ñ¤ÇÉé¤±¤¿¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥Ì¥Ç¥ì¥Ð¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤ä¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥Ý¡¼¥é¡¦¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Î´é¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÀïÎ¬¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Á°É¾È½¤Ï°ìÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Îý½¬ÎÌ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¾¡¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢Ìî¸ý¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£½øÈ×¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Ë¡¢½¸ÃÄÁ°Êý¤ÇÃ¸¡¹¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬15km¼êÁ°¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÓÒÅÇ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÌá¤·¤¿¤é¡¢±ø¤¤±ÇÁü¤òÁ´À¤³¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ²æËý¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë25kmÃÏÅÀ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¡¢¡Ê»îÁö¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢25kmÃÏÅÀ¤ÎÌÜ°õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¥«¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê´ÇÈÄ¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤³¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¡¢»Å³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ì¥Ç¥ì¥ÐÁª¼ê¤È¤«²¿¿Í¤«¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢27km¤Ç¤â¤¦£±²ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈùÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÃ¯¤«¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¸å¤í¤ò¸«¤º¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìî¸ý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ò¤È¤êÎ¹¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢30km²á¤®¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢30km²á¤®¡¢Á°Êý¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î¾è¤ë¼Ö¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¡¢»ä¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø´í¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ëº¸¤ËÈò¤±¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÁá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤è¡£¸å¤í¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ú¥³¡¼¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤ë¼«Ê¬¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡²÷Ä´¤ËÁö¤êÂ³¤±¤¿Ìî¸ý¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤«¤â¡×¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï40km¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£±èÆ»¤òÊÂÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÍ§¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¡Ê¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡Ë¥ï¥³¡¼¥ë¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤á¤¿Í§¿Í¤¬¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÁö¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÊÂÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤Ê¤ó¤«¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Î³¹Åô¤¬¥³¡¼¥¹¤ò¾È¤é¤·¤Æ¸÷¤ÎÆ»¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤ë¼«Ê¬¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¸ÞÎØ¤ÎÂç¤¤Ê¥Þ¡¼¥¯¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£
¡¡1¥«·îÁ°¤Ë»îÁö¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÄÌÌõ¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·ÙÈ÷°÷¤Ë¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬£±¥«·î¸å¤Ë¤³¤³¤òÁö¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åö¤ÎÌî¸ý¼«¿È¤Ï¡¢Àï¤¦Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢´è¤Ê¤Ë¤½¤ì¤òµñ¤ó¤À¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Æþ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÆþ¤ë¤È¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç´¿À¼¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÆÃ¼ì¤Ê¡Ê·Á¾õ¤Î¡Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¤»¤¤¤«¡¢À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Î¡Ë¹â¶¶¡Ê¾°»Ò¡Ë¤µ¤ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤È´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢È¾¼þ²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç½é¤á¤Æ¸å¤í¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ£²°Ì¤È¤Îº¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥Ì¥Ç¥ì¥ÐÁª¼ê¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø´í¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÁ°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìî¸ý¤Ïº¸¼ê¤ò¾å¤²¤ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï19ÉÃº¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ì¥Ç¥ì¥Ð¤Ë¡¢¥¢¥Æ¥Í¤Ç¤Ï12ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤«¡¢¥ì¡¼¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¾¯¤·¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥´¡¼¥ë¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤Ï"¤ªµ§¤ê"¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤¿¡Û
¥¢¥Æ¥Í¤Î·ãÁö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÌî¸ý¤µ¤ó¡¡photo by Setsuda Hiroyuki
¡¡¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¡£½ë¤µ¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤¬¶Ë¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢µÞ¤ËÅÇ¤µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¾¯¤·ÓÒÅÇ¤·¤¿¸å¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤º¤ËÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£°åÌ³¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿Áª¼ê¤ä¥´¡¼¥ë¤·¤¿¸å¤ËÅÝ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¿ô¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌîÀïÉÂ±¡¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¥¢¥Æ¥Í¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°åÌ³¼¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë´Ö¡¢Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¥Á¥å¡¼¤·¤¿¤ë¤ï¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£Ìî¸ý¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿»þ¤âµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤Ç¤Ï¡Ê1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¡¦10000ⅿ¤Ç12°Ì¡¢1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç12°Ì¤Î¡Ë¿¿ÌÚ¡ÊÏÂ¡Ë¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¥á¥À¥ë¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸ÞÎØ¤Ç°ìÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°åÌ³¼¼¤ÇÅÀÅ©¤òÂÇ¤Á¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£»þº¹¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¤ÏÄ«¤ò·Þ¤¨¡¢²óÉü¸å¡¢¿ôËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿½É¼Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸áÁ°£³»þº¢¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¥¤¥ó¤Ç½ËÇÕ¤ò¾å¤²¤¿¡£¿ô»þ´Ö¿²¤Æ¡¢ÍâÆü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁö¤é¤Ê¤¤Ä«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿»þ¤Ï°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤â°åÌ³¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍ¥¾¡¤Î¼Â´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥À¥ë¼øÍ¿¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½Ð¤Æ¡Ø·¯¤¬Âå¡Ù¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Þ¥é¥½¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¶â¤ò¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö"¤ªµ§¤ê"¤Î¤ª¤«¤²¤«¤Ê¡×¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢Ìî¸ý¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¶á¤¯¤Î¥Þ¥é¥È¥ó¤È¤¤¤¦Â¼¤Ë½É¼Ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥é¥È¥ó¤Ï¡¢µª¸µÁ°¤Ë¡Ö¥Þ¥é¥È¥ó¤ÎÀï¤¤¡×¤Î¾¡Íø¤ÎÊó¹ð¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤¹¤Ù¤¯¡¢Ê¼»Î¤¬¥¢¥Æ¥Í¤Þ¤Ç¤ÎÌó40km¤òÁö¤êÈ´¤¡¢Â©Àä¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡£¤½¤Î¸Î»ö¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ìî¸ý¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÄ«Îý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¥Þ¥é¥È¥ó¤ÎÀï¤¤¤ÎÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎîÈê¤Ë¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªµ§¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿»þ¡¢¤¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é16Ç¯¸å¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÂè£²Áö¼Ô¤È¤·¤ÆÌî¸ý¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤Ë¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ»²Ð¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Æ¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ëÁ°¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥é¥È¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤Î¥Þ¥é¥È¥ó¤â¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÐ¤¬¿¼¤¯¡¢¹¤¤¼Ç¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¶â¥á¥À¥ë¤ò¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏºÇ¶á¤Ç¤¹¡Û
¡¡Á°²ó¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤È¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÎÌî¸ý¤Ë¤è¤ëÆüËÜ½÷»Ò£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Æ¥Í¤Ç¤ÏÅÚº´Îé»Ò¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤¬£µ°Ì¡¢ºäËÜÄ¾»Ò¡ÊÅ·Ëþ²°¡Ë¤¬£·°Ì¤È¡¢½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÁª¼êÁ´°÷¤¬Æþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î»þ¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î²«¶â»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¥¢¥Æ¥Í¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¤è¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚº´Áª¼ê¤äºäËÜÁª¼ê¡¢½Â°æ¡ÊÍÛ»Ò¡ËÁª¼ê¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¡¢Ê¡»Î¡Ê²ÃÂå»Ò¡ËÁª¼ê¡Ê¥ï¥³¡¼¥ë¡Ë¤È¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Çµ¤¤¬¶¯¤¤¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ê£´Ç¯¸å¤Î¡ËËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥Æ¥Í¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿Ìî¸ý¤Ï"¥¹¥¿¡¼Áª¼ê"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÃª¤Î·ä´Ö¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ»Ø¤òº¹¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤«°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥Æ¥ÍÁ°¤ÎÆü¾ï¤¬¤É¤ó¤É¤ó²õ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¤ÎµòÅÀ¤Î¤¢¤ë¡ËµþÅÔ¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä«Îý½¬¤Î»þ¤Ë¤¹¤ì°ã¤¦¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¦Å¹³¹¤ÎÊý¡¹¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏºÇ¶á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤ËÅìµþ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÜ¤¬µ±¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç»ä¤Î¤è¤ÁêËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¸å¡¢¤½¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ìî¸ý¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡£Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
Ìî¸ý¤ß¤º¤¡Ê¤Î¤°¤Á¡¦¤ß¤º¤¡Ë¡¿1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡£±§¼£»³ÅÄ¾¦¶È¹â¹»¤«¤é1997Ç¯¤Ë¥ï¥³¡¼¥ë¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¡¼¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¡£2002Ç¯¤Ë½é¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÌ¾¸Å²°¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÍ¥¾¡¡¢ÍâÇ¯¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤âÀ©¤·¡¢2003Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æ2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Á°Âç²ñ¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯ÆüËÜ¿Í½÷»Ò£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯¡£2005Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï£²»þ´Ö19Ê¬12ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡£2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤â¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Î¥±¥¬¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸Î¾ã¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¶ì¤·¤à¤â¡¢2013Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤Ç¤ÏÂåÉ½¤ÎºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤Û¤«¡¢´äÃ«»º¶ÈÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£