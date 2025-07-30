Ìî¸ý¤ß¤º¤¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÁ°¤Î·î´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¶Ã°Û¤Î1370km¡Ö¾æÉ×¤ÊÂÎ¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÌî¸ý¤µ¤ó¡¡photo by Setsuda Hiroyuki
¡ÚÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡Û¸ÞÎØ¤Î42.195km¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îµ²±.£·
Ìî¸ý¤ß¤º¤¤µ¤ó¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡Î¦¾å¶¥µ»¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ï¹â¤¤¿Íµ¤¤ÈÃíÌÜÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¿Í½÷»Ò£²Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍâ2005Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿Ìî¸ý¤ß¤º¤¤µ¤ó¡£¿ÈÄ¹150Ñ¤È¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥ÉÁöË¡¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¡¡Á´£³²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Ï¡¢¼Â¶ÈÃÄ£²Ç¯ÌÜ¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿ÌµÌ¾»þÂå¤«¤é¡¢¥Þ¥é¥½¥ó½éÄ©Àï¡¢À¤³¦Î¦¾å¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡Û¸ÞÎØ¤Î42.195km¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îµ²±¡Ú¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ò²ñ¿Í£²Ç¯ÌÜ¡Û
¡Ö¼Â¶ÈÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢À¤³¦¤È¤«¸ÞÎØ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Ìî¸ý¤ß¤º¤¤Ï¥ï¥³¡¼¥ëÆþ¼ÒÅö»þ¡Ê1997Ç¯£´·î¡Ë¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æ±´ü¤Ï£¶¿Í¤Ç¼ÂÎÏÅª¤Ë¤Ï²¼¤«¤é£²ÈÖÌÜ¡£ÂÎ½Å¤âÁý¤¨µ¤Ì£¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤À®ÀÓ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«1998Ç¯10·î¡¢²ñ¼Ò¤ÈÆ£ÅÄ¿®Ç·´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢Ìî¸ý¤Ï´ÆÆÄ¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë·Á¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÌµ¿¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Âà¿¦¶â¤ò¾¯¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¼ê¤Ë×¢À¥¡Ê±ÊÏÂ¡Ë¥³¡¼¥Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÄÃÏ¤Ë¿¿ÌÚ¡ÊÏÂ¡ËÀèÇÚ¡Ê1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¡¦10000ⅿ¡¢1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¡Ë¤ÈÆþ¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬±ÉÍÜ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¿©ºà¤òÇã¤¤¡¢Îý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Îý½¬¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥³¡¼¥ë¡Ê¤ÎÎÀ¡Ë¤Ç¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡¢¤ªµëÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÎ¦¾å¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡£¼¡¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Î£´¥«·î´Ö¤Ï¡¢Î¦¾å¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡1999Ç¯£²·î¡¢Ìî¸ý¤ÏÆ£ÅÄ´ÆÆÄ¤é¤È¤È¤â¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¡¼¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËÁö¤Ã¤¿¸¤»³¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï£±»þ´Ö10Ê¬16ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ï¡¼¥Õ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢10·î¤ÎÀ¤³¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¸¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡Ê£±»þ´Ö09Ê¬12ÉÃ¡Ë¡¢11·î¤ÎÌ¾¸Å²°¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÍ¥¾¡¡Ê£±»þ´Ö08Ê¬30ÉÃ¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö£¶ËÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤òÁö¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ï¥³¡¼¥ë¤Ç£²Ç¯ÌÜ¤Î»þ¡¢±âÈþÂçÅç¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿´ØÀ¾¼Â¶ÈÃÄ¤Î¹ç½É¤Ç½é¤á¤Æ30km°Ê¾åÁö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Ï¥ê¥º¥à¤¬¤è¤¯¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸¤»³¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤ÈÁö¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¥í¡¼¥É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¡Ê10000ⅿ¤Î¡Ë25¼þ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤ò¥°¥ë¥°¥ë²ó¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¤â¥Ý¥±¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥í¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ØÁö¤ê¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¤³¦¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï¥í¡¼¥É¸þ¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚËþ¤ò»ý¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÂÔË¾¤Î½é¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡¥í¡¼¥É¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¤Î½÷²¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Ìî¸ý¤Ï¡¢2000Ç¯7·î¡¢»¥ËÚ¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¾°»Ò¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤È½é¤á¤ÆÂÐ·è¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¡ÊÆ±Ç¯£¹·î¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¹â¶¶¤¬Í¥¾¡¤·¡¢Ìî¸ý¤Ï£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ËºÇ½é¤ÏÆ´¤ì¤È¤¤¤¦¤«±À¤Î¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Î»þ¤âÂ®¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÃ¡¤¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´¿À¼¤ò¤Ò¤È¤êÀê¤á¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¤Ç£±»þ´Ö08Ê¬Âæ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É°ÂÄê¤·¤ÆÁö¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌî¸ý¼«¿È¤â¼þ°Ï¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢2001Ç¯£¸·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥¨¥É¥â¥ó¥È¥óÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ëÁ°Ç¯¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£±·î¡Ë¤«Ì¾¸Å²°¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£³·î¡Ë¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿Ìî¸ý¤Ï¡¢2001Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£¶·î¡Ë¡¦10000m¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤È¡¢Âç±«¤Î¤Ê¤«¡¢Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¯£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï13°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÚº´Îé»Ò¤ä½Â°æÍÛ»Ò¡Ê¤È¤â¤Ë»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×»×¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿ÂÔË¾¤Î½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢2002Ç¯£³·î¤ÎÌ¾¸Å²°¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡£Ìî¸ý¤Ï»öÁ°¤ËÃæ¹ñ¤Îº«ÌÀ¤Ê¤É¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤à¤È¡¢25km²á¤®¤«¤é¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢£²»þ´Ö25Ê¬35ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¥¾¡¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢µÏ¿Åª¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈùÌ¯¤Ç¤Û¤í¶ì¤¤½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ï20km¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢25km¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£"30km¤ÎÊÉ"¤â´¶¤¸¤º¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¥ê¥º¥à¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬»ä¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó£²ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Íâ2003Ç¯£±·î¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¤Ï£²»þ´Ö21Ê¬18ÉÃ¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ÇÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯£¸·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤«¤Ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤éÂåÉ½ÆâÄê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¡Ê¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÆâÄê¡Ë¤ÏÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìî¸ý¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ë°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÁª¼ê¡¢ÆÃ¤Ë¥±¥Ë¥¢¤È¤«¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¹ø¹â¤Ç³ê¤é¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥É¤ÇÁö¤ë»Ñ¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¤ÈÎý½¬¤Ç¤Ï¾ï¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÁö¤ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¡ËÌ¾¸Å²°¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤í¤¦¤ÈÄ©¤ó¤ÀÂçºå¹ñºÝ¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ï¥Ñ¥ê¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤¥¹¥¤¥¹¤Î¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÂçºå¹ñºÝ¤ÎÁ°¤Ë¹ç½É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿º«ÌÀ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¾å²ó¤í¤¦¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤½¤¦¡¢°ÊÁ°¤Î»ä¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¥Ì¥Ç¥ì¥Ð¤ËÇÔ¤ì¤Æ²ù¤·¤¤¶ä¥á¥À¥ë¡Û
¡¡2003Ç¯£¸·î¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÌî¸ý¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·ãÎõ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ï¼þ°Ï¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï30km²á¤®¡¢Á°À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥Ì¥Ç¥ì¥Ð¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡Ö¥Ì¥Ç¥ì¥ÐÁª¼ê¤¬ÀÚ¤ìÌ£¤Î±Ô¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤¿»þ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Æ......¡£¡Ê¥é¥¹¥È¤Î¡Ë¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤ë»þ¤â¡¢´ÑµÒ¤Î¡Ø¤¦¤ï¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¹¤´¤¤´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ì¥Ç¥ì¥ÐÁª¼ê¤Ø¤Î¤â¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ìî¸ý¤Ï¥Ì¥Ç¥ì¥Ð¤Ë¼¡¤¤¤Ç£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸«»ö¡¢¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤ÏÎý½¬Æü»ï¤Ë¡Ø¶â¤ò¼è¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¶¶¾°»Ò¤ÈÆ±¤¸¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤¿¤á¡¢Ìî¸ý¤Ï¹¶¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Î¥ì¡¼¥¹»þ¡¢Ìî¸ý¤Ï¶ÚÆù¼Á¤ÎÆùÂÎ¤ò¶î»È¤·¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ß¤Ã¤Á¤ê¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¥ï¥³¡¼¥ë¤Î»þÂå¤«¤é¶Ú¥È¥ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×À¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢ÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Áö¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÂ¬Äê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï£·¡ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£×¢À¥¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡Ö¶¥ÁöÇÏ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¤À¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö£±¥«·î´Ö¤Ç1370km¤¯¤é¤¤Áö¤Ã¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤â¤·¤Æ¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤âÂÎÄ´¤Ï¤è¤¯¡¢À¸Íý¤â¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÀ¸Íý¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Î£±¥«·î¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾æÉ×¤ÊÂÎ¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÚÄ¾Á°¹ç½É¤Çµ¯¤¤¿"²È½Ð"»ö·ï¡Û
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ä¾Á°¤Î¹ç½É¤Ï¡¢À¤³¦Î¦¾åÆ±ÍÍ¤Ë¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡ÊÀßÄê¥¿¥¤¥à¤ò¡Ë³°¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¶¯²½¤Î¤¿¤á¤â¤¢¤ê¡¢×¢À¥¥³¡¼¥Á¤Ï100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¾å½ÐÍè¤À¤ÈË«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¸å¤ËÌî¸ý¤âÍý²ò¤·¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ£³¿Í¤À¤±¤Î¹ç½É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¾¯¤·¤À¤±Ë«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ìî¸ý¤Ï"²È½Ð"¤ò¤·¤¿¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë²¿ÅÙ¤âÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»ë¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Î¾è¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÎ¢»³¤Ë¿È¤òÀø¤á¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤¬¸º¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ë¤È¤Ò¤É¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¶â¥á¥À¥ë¤Ï±ó¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤ò²ü¤á¡¢ÍâÆü¤«¤éºÆ¤Ó¿¿·õ¤ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡Ö¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Ï½çÄ´¤Ë¹ç½É¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÎÃ¤·¤¤¥¹¥¤¥¹¤«¤é½ë¤¤¥®¥ê¥·¥ã¤ËÄ¾ÀÜÆþ¤ë¤Î¤ÏÂÎÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤Ç¡¢½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ë´ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½ë¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¶õÄ´¤¬¸ú¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¨¤¯¤ÆÉ÷¼Ù¤ò°ú¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥Æ¥Í¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¬¥é¥¬¥éÀ¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¢¤¬ÄË¤¤¤À¤±¤ÇÇ®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥³¡¼¥¹¤â£··î¤Ë°ìÅÙ¡¢»îÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢25kmÃÏÅÀ¤Ë¥«¥ë¥Õ¡¼¥ë¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ë¤Î´ÇÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Î¤¿¤á½É¼Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿Ìî¸ý¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ë²»³Ú¤òÎ®¤¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÃÖ¤¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ë¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢ÍÑÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç·èÀï¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡£Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ä¡ä¡äÃæÊÔ¤òÆÉ¤à
Ìî¸ý¤ß¤º¤¡Ê¤Î¤°¤Á¡¦¤ß¤º¤¡Ë¡¿1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡£±§¼£»³ÅÄ¾¦¶È¹â¹»¤«¤é1997Ç¯¤Ë¥ï¥³¡¼¥ë¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¡¼¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¡£2002Ç¯¤Ë½é¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÌ¾¸Å²°¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÍ¥¾¡¡¢ÍâÇ¯¤ÎÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤âÀ©¤·¡¢2003Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æ2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢Á°Âç²ñ¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯ÆüËÜ¿Í½÷»Ò£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¯¡£2005Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï£²»þ´Ö19Ê¬12ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¡£2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤â¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Î¥±¥¬¤Ç½Ð¾ì¤ò¼Âà¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸Î¾ã¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¶ì¤·¤à¤â¡¢2013Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤Ç¤ÏÂåÉ½¤ÎºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤Û¤«¡¢´äÃ«»º¶ÈÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£