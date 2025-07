DOGEからの退任会見の際、トランプ大統領(右)から記念の鍵を贈られ、握手するイーロン・マスク氏=2025年5月30日、ホワイトハウス、ロイター

6月、イーロン・マスクとドナルド・トランプ大統領がSNS上で激しい舌戦を繰り広げた。お互いに険しい言葉を投げつけ、双方の援護者からはトランプを「弾劾せよ」、南ア出身の移民であるマスクを「強制送還しろ」といったセリフまで飛び出した。7月に入ると、いがみ合いは「エプスタイン・ファイル」「新党結成」にまで及んだ。(堂本かおる=ニューヨーク在住ライター)

マスクが激昂した理由は、トランプ念願の予算削減法案、通称「ビッグ・ビューティフル法案」に電気自動車への補助金削減が含まれており、テスラ社が大きな痛手を被るであろうことだった。他方、トランプはマスクが選挙戦への莫大な寄付を止めるとしたことで“利用価値”がなくなったとみなした可能性がある。

理由はともあれ、大統領と世界一リッチな人物のヴァーチャルな殴り合いが世界中に公開され、嘲笑の的となった。かつ時代をリードするはずの最先端IT企業経営者であるイーロン・マスクの、まったく自制の効かない暴言と数々の奇行に世界は目を見張った。

イーロン・マスクは今年1月20日、トランプの大統領就任と同時に政府効率化省(DOGE)の責任者に任命された。これによりマスクは連邦政府職の経歴をまったく持たないにも関わらず、政府予算カットの大ナタを振るうこととなった。連邦職員の大量解雇は全米にパニックを引き起こし、人命支援を無視した国際開発局(USAID)全廃は世界中から非難された。

また、DOGE職員として主に20代の若いテック・チームを雇い、国民データにアクセスさせることも非難轟々となった。チームの最年少19歳のエドワード・コリスティンのオンライン・ニックネームが「Big Balls」(大きな睾丸)であることはSNSを駆け巡るミームにもなった。

マスク本人も首都ワシントンD.C.にあるDOGEのオフィスに詰め、同時にトランプの自宅でもあるフロリダ州のマールアゴーでのイベントにも頻繁に顔を出していた。この時期、マスクは文字通り24時間不眠不休でD.C.とフロリダを往復していたようだ。

やがてマスクは4人の女性との間にもうけた14人の子供のうち、5歳の息子X(本名は "X Æ A-Xii" )を頻繁にホワイトハウスに連れてくるようになった。幼いXはトランプに懐き、 大統領執務室で遊んでいたり、トランプと共に大統領専用ヘリコプター、マリーンワンに乗り込んだりする姿が報じられるようになった。しかし、Xの母親が「子供をメディアに晒(さら)さない」という親権争いの際の取り決めに反するとマスクに苦情を申し立て、その後、Xの姿は見られなくなった。

なお、マスクは他の子供の母親とも親権などで法的に揉め、すでに成人となっているトランスジェンダーの娘とは絶縁状態にある。さらに別の子供の母親が、マスクは「日本人のポップスター」との間にも子供をもうけている、マスクは子供を望む女性には誰にでも精子を提供すると語ったと報じられている。ただし日本人ポップスターが誰を指すのか、確認は取れていない。

マスクはトランプの大統領就任イベントでナチスの敬礼に見えるジェスチャーを行った。瞬時にして世界中から批判されたが、マスクは「ナチスの敬礼ではない」と抗弁し、政府予算削減策に勤しんだ。その結果、国内外に反マスクの気配が高まり、テスラの売り上げが下降した。

2月には保守派の政治イベントのステージでチェーンソーを振りかざし、「これは官僚主義へのチェーンソーだ!」と叫んだ。

テスラの売り上げ不振は回復せず、トランプは3月半ばにホワイトハウス前庭にテスラを持ち込ませ、テレビ通販の司会者よろしく視聴者に向かってテスラを売り込んだ。この時期までがマスクとトランプの蜜月期だったと言える。

それでもアンチ・マスク、アンチ・テスラの険しい空気は収まらず、全米各州とカナダで少なくとも10カ所のテスラ・ディーラー、充電スタンドなどが放火やスプレー・ペイントなどの被害を受けた。さらに多くのテスラ・ディーラー前で抗議デモが行われ、FBIが専任のタスクフォースを結成するに至った。

イーロン・マスク氏に抗議活動する人たち=2025年3月29日、ニューヨーク、ZUMA Press Wire via Reuters Connect

2人の関係性にやや陰りが生じたのは3月末と思われる。マスクはウィスコンシン州での州最高裁判事の選挙応援イベントに駆け付けた。保守とリベラルの判事が対峙する、非常に注目された選挙だった。

マスクは事前に2000万ドル以上を選挙に費やし、当日は「チーズヘッド・ハット」をかぶってステージに飛び出した。同州はチーズの名産地であり、大きな三角形のチーズをかたどった帽子は同州の名物。さらにマスクは、リベラル判事に反対する嘆願書への署名で100万ドルが当たる懸賞を催し、懸賞の勝者3名に壇上で大きな小切手を渡した。これは違法ギリギリの行為だが、最終的に合法とみなされた。

しかし、マスクが応援した保守派の判事は落選し、マスクは以後、政治キャンペーンへの支出を削減すると発表した。

マスクは昨年11月の大統領選でほぼ同じ手法でトランプに貢献している。選挙の1カ月前にトランプの選挙キャンペーンのステージに躍り出て高くジャンプし、やはり違法すれすれの方法で有権者に大金をばらまいた。それも含め、マスクはトランプの選挙戦に約2億7500万ドルを費やしている。

マスクは判事選も自分が「顔」と「現金」を出せば勝てると思ったようだが、失敗した。トランプのマスクに対する失望は、この時からかすかに始まっていたようにも思える。

5月24日、マスクはテスラとスペースXに専念する時が来たとポストした。

「24時間365日仕事に明け暮れ、会議室/サーバー/工場の部屋で寝泊まりする日々が戻ってきた。重要な技術の展開が控えているので、X/xAI とテスラ(そして来週のスターシップの打ち上げ)に全力で取り組まなければならない」

30日、マスクはトランプの執務室にてDOGEからの正式な引退表明を行った。特別政府職員は勤務が130日までと定められていることも理由だった。マスクは映画「ゴッドファーザー」のロゴを「DOGE Father」に置き換えた黒いTシャツ姿で現れ、トランプから記念品として、ホワイトハウスの絵が描かれた木箱に入った鍵を受け取った。

この日、マスクは右目に黒いアザがあり、それについて聞かれると「息子のXと遊んでいてパンチを受けた」と説明した。この日、トランプもマスクも儀礼的に振舞ったが、かつての親密さは見られなかった。

実は2日前に放映されたCBSによるインタビューで、トランプが成立を渇望している「ビッグ・ビューティフル法案」についてマスクは「失望した」と言い、さらに「法案は "ビッグ" と "ビューティフル" の両方にはなれないよね」と冗談を飛ばしていたのだった。

ちなみにマスク自身はDOGEによる予算削減額のゴールを当初は「少なくとも2兆ドル」としていたが、成果はわずか1800億ドルだった。しかもその額を検証した多くのメディアが金額の正確さを疑問視している。

DOGEからの退任会見で話すイーロン・マスク氏=2025年5月30日、ワシントン、ZUMA Press Wire via Reuters Connect

6月になると、マスクはXにて法案を激しく批判し始めた。

「悪いが、もう耐えられない。この巨額で法外な、豚肉まみれの議会支出法案は本当に忌まわしい」

「豚肉」とは特定の地域などに利益をもたらす限定プロジェクトに配分される政府資金を指す政治スラング。マスクは「pork」と略しているが、通常は「pork barrel」。

「上院議員に電話しろ、下院議員に電話しろ、アメリカを破産させるなんて許されない!この法案を廃案にしろ!」

さらにマスクはトランプの10年以上も前のツイート(現X)を掘り起こし、それに対する皮肉を連投。

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.