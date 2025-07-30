“夏の甲子園”出場の全49校が決定 春優勝の横浜ら聖地へ 初出場は聖隷クリストファーなど5校
8月5日から始まる第107回全国高等学校野球選手権大会、“夏の甲子園”に向けての地方大会が全国各地で開催。29日には西東京、愛媛、徳島で決勝戦が行われ、49校すべての代表校が出そろいました。
29日に行われた決勝戦では、日大三（西東京）が2年ぶりの聖地へ。済美（愛媛）は7年ぶり7回目、鳴門（徳島）は3年ぶり15回目の出場を決めました。
すでに春夏連覇を目指す横浜（神奈川）や選抜準優勝の智弁和歌山（和歌山）、選抜ベスト4の健大高崎（群馬）ら春の甲子園で勝ち上がったチームが再び聖地行きを決めています。
今回、初出場を決めたのは5校。叡明（埼玉）、未来富山（富山）、聖隷クリストファー（静岡）、豊橋中央（愛知）、綾羽（滋賀）が初の聖地に乗り込みます。
組み合わせ抽選会は、開会式直後の第1試合で対戦する2チームの抽選が8月1日（金）に行われる予定です。
▽29日の決勝結果
＜西東京＞日大三 8ｰ4 東海大菅生
＜愛媛＞済美 4×ｰ3 松山商
＜徳島＞鳴門 4ｰ0 鳴門渦潮
北北海道:旭川志峯(3年ぶり11回目)
南北海道:北海(2年ぶり41回目)
青森:弘前学院聖愛(4年ぶり3回目)
岩手:花巻東(3年連続13回目)
秋田:金足農(2年連続8回目)
山形:日大山形(2年ぶり20回目)
宮城:仙台育英(2年ぶり31回目)
福島:聖光学院(4年連続20回目)
茨城:明秀日立(3年ぶり2回目)
栃木:青藍泰斗(35年ぶり2回目)
群馬:健大高崎(2年連続5回目)
埼玉:叡明(初出場)
山梨:山梨学院(3年ぶり11回目)
千葉:市船橋(3年ぶり7回目)
東東京:関東第一(2年連続10回目)
西東京:日大三(2年ぶり20回目)
神奈川:横浜(3年ぶり21回目)
長野:松商学園(4年ぶり38回目)
新潟:中越(7年ぶり12回目)
富山:未来富山(初出場)
石川:小松大谷(2年連続4回目)
福井:敦賀気比(3年ぶり12回目)
静岡:聖隷クリストファー(初出場)
愛知:豊橋中央(初出場)
岐阜:県岐阜商(3年ぶり31回目)
三重:津田学園(6年ぶり3回目)
滋賀:綾羽（初出場)
京都:京都国際(2年連続4回目)
奈良:天理(3年ぶり30回目)
和歌山:智弁和歌山(2年連続28回目)
大阪:東大阪大柏原(14年ぶり2回目)
兵庫:東洋大姫路(14年ぶり13回目)
岡山:岡山学芸館(2年連続4回目)
鳥取:鳥取城北(2年連続7回目)
広島:広陵(3年連続26回目)
島根:開星(8年ぶり11回目)
山口:高川学園(4年ぶり3回目)
香川:尽誠学園(9年ぶり12回目)
愛媛:済美(7年ぶり7回目)
徳島:鳴門（3年ぶり15回目)
高知:高知中央（2年ぶり2回目)
福岡:西日本短大付（2年連続8回目)
佐賀:佐賀北(6年ぶり6回目)
長崎:創成館(3年連続5回目)
熊本:東海大熊本星翔(2年ぶり4回目）
大分:明豊（5年連続11回目)
宮崎:宮崎商(2年連続7回目)
鹿児島:神村学園(3年連続8回目)
沖縄:沖縄尚学(2年ぶり11回目)