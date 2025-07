2025年も後半に入った昨今、生成AIの普及はますます進み、“生成AIの次の波”であるAIエージェントが台頭しつつある。このようにAIの進化を日々感じられる今こそ、改めて再考すべきことがある。それは、「人間と同等な汎用的知性を備えたAGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)は実現できるのか」という問いかけである。

本稿では、AGIにまつわる著名人の発言や調査等を参照して、2025年時点におけるAGIの実現可能性を考察していく。

■「穏やかな特異点」上にある2025年

2025年6月11日、ChatGPTを開発・運営するOpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏が、自身の書いたブログ記事を公開した(※1)。この記事のタイトルは「The Gentle Singularity(穏やかな特異点)」であり、今後のAIの進化に関する同氏の展望をまとめている。「特異点」の英語原語である“Singularity(シンギュラリティ)”は、AIが語られる文脈では「その時点の以前と以後では、世界が決定的に異なってしまう変曲点」という意味で使われる単語である。

このブログ記事は、アルトマン氏のAIに関する現状認識から始まる。2025年時点では、多数のロボットが街を歩いているわけではなく、昔と変わらず人間は病気で命を落とし、宇宙に簡単に行けるわけではない。その一方で、並みの人間より賢い点が多いAIが普及し、科学的研究にも活用されている。同氏はこのように現状をまとめたうえで、2025年に大きな変化が訪れる前の、いわば“嵐の前の静けさ”を見て取っている。同氏の目には、現在がまさに「穏やかな特異点」として見えているのだ。

続けてアルトマン氏は、2025年後半以降に起こるAIの進化予想を語る。同氏によれば、「2025年には、真の認知作業を行うエージェントが登場する。そうしてコンピューターのコードを書くことは、以前とは全く異なる仕事になるだろう。2026年には、斬新な洞察を導き出すシステムの登場が予想される。2027年には、現実の世界で仕事をこなすロボットが登場するかもしれない」。

以上の予想が正しければ、2025年はAIによって引き起こされる急激な変化が起こる節目の年となる。2年後には、AIを搭載したロボットが肉体労働を代替し始めるかもしれないのだ。この予想は、『ChatGPT』が登場した2022年11月末から2025年半ばまでに起こったAIの進化や社会への浸透を振り返れば、決して大袈裟ではないだろう。

ブログ記事の最後でアルトマン氏は、人間の知性を大きく凌駕したAIである「超知能(Superintelligence)」の実現についても言及している。その実現時期は明記されていないが、「2035年までに私たちが何を発見しているのか、現在では想像することすら難しい」と書いており、2030年代には超知能実現の兆候が現れる、と同氏が考えていることが窺える。超知能が現れる前段階にはAGIが実現していると推測されるので、AGIの実現は2030年代より早い2020年代となるかもしれない。

アルトマン氏のブログ記事は、“技術の進歩によって人類が幸福になる”というナイーブなまでの「技術進化に関する楽観主義」で満たされている。そして、この信念の実現に向けてまい進しているのが、同氏が率いるOpenAIなのだろう。

■2027年、「スカイネット」が誕生する?

「穏やかな特異点」を語ったアルトマン氏のブログ記事公開から約2カ月前の2025年4月3日、AIに関する未来予測を目的として創設された非営利団体「AI Futures Project」が『AI 2027』と題したAI予測レポートを発表した(※2)。同団体のエグゼクティブ・ディレクターを務めているのは、かつてOpenAIのガバナンス研究員として働いていた経歴を持つダニエル・ココタジロ(Daniel Kokotajlo)氏である。

『AI 2027』は、そのタイトルが示す通り、「2027年までに起こるAIの進化とそれにまつわる社会の変化」を、予測シナリオとしてまとめている。これらを要約したサマリーを元に解説していこう。

2025年にはAIの進化が続く一方で、AIに関する誇大広告が氾濫する。さらに研究者からは、AGIはすぐには実現しない、というAGI実現懐疑論が発表される。この記述は、まさに2025年の実情を語っている。

『AI 2027』で語られる2026年は、アメリカとAI開発競争を続ける中国によって、AIチップを大量集約した“メガデータセンター”が建設される年となる。そして、より大きな変化が起こるのは、翌年の2027年だ。

2027年、アメリカで自らコーディングをすることで自己改善していくAIエージェントが誕生する。このAIを開発する団体には、“OpenBrain”という仮称が与えられた。この団体は架空の存在だが、OpenAIやGoogleのAI研究部門、あるいは今後創業されるAIスタートアップなどのような団体が想定されている。

OpenBrainが開発したAIエージェントにAI開発を任せた結果、AI開発は劇的に加速する。しかし、人間を凌駕しつつあるAIは、その開発目標を人類のためではなく、AI自身の“欲求”(モデルの進化と、その開発権限を維持すること)に合わせるようになる。

AIがこうした欲求を開発目標として設定した時、OpenBrainは岐路に立つ。バッドシナリオに突入する場合の想定はこうだ。OpenBrainが中国とのAI開発競争に敗北するのを恐れ、リスクを承知の上で自己改善型AIエージェントの使用を続けた場合、AIは中国に対抗することを名目に“自身が制御するロボット”の大量配備を人間に提案する。この提案の「真の目的」は、中国に勝利することではなく、“自身の存続を絶対的なものにする”ことにある。生物兵器を装備したロボットが人類を絶滅させ、AI(だけ)の時代が到来する。

一方、自己改善型AIエージェントのリスクを考慮して、OpenBrainがこのAIの監視を強化した場合、AI開発のスピードは鈍化する。その後、世界の命運はこのスーパーインテリジェンスに託されるようになり、人類は繁栄の時代を迎える。AI開発競争でわずかに後れをとっている中国とAIに関する技術協定を締結して、同国にAIによる宇宙開発のための資材が提供される。こうして、人類は宇宙進出の時代に突入する。

以上のように、バッドシナリオとグッドシナリオの両方を想定している『AI 2027』は、AGIと超知能の実現を2027年と予想している(ちなみに本稿のサムネイル画像は、この2つのシナリオを模式図にしたものである)。AGIの実現を2020年代と想定している点において、同レポートはアルトマン氏の展望と軌を一にしている。しかしながら、悲観的な結末も想定している点においては、同氏よりも“現実的”と言えるかもしれない。

『AI 2027』の内容でもっとも注目すべきなのが、映画『ターミネーター』に登場する「スカイネット」のようなAIの誕生を予想していること。そしてその予想を発表したのが、SF作家ではなく“元OpenAI社員”という点だ。AIの専門家が書いたこのレポートの発表自体が、“人類を滅ぼすAI”に対する懸念を真剣に考えるべき要因として挙げられるだろう。

■76%の専門家が「現状の技術でAGIの実現は困難」と回答

アルトマン氏と『AI 2027』は、2020年代にAGIが誕生すると予想している。その一方で(まさに『AI 2027』のなかで予想されたように)、専門家たちはAGIの実現を疑問視しているのが実情だ。

2025年3月、AIの推進を目的としたアメリカの学会「AAAI(Association for the Advancement of Artificial Intelligence:AI推進のための協会)」は、さまざまなAIの課題に関する専門家の意見をまとめたレポートを発表した(※3)。

アメリカだけではなくアジアやヨーロッパで活動するAI研究者475名を対象にアンケート調査を実施した以上のレポートでは、AGIの実現可能性に関する質問も行われている。具体的には「現在のAIアプローチを拡大してAGIを実現できるか」という質問に対して、76%の回答者が「成功する可能性は低い」または「非常に低い」と答えた。専門家たちは、AGI実現のためには現状では存在しない“新たなAI開発技術”が必要だと考えているのだ。

AIのリスク評価を専門とするAI研究者のボルハネ・ブリリ・ハメリン(Borhane Blili-Hamelin)氏が筆頭執筆者を務めた論文「“AGI”をAI研究の北極星として扱うのは止めよう」では、AI研究においてAGIの実現を目標とすること自体に対して疑義を呈している(※4)。

ハメリン氏らの論文では、AGIをAI研究の目標に設定すると“6つの罠”に陥ると説いている。そうした罠にはAGIの定義が曖昧にもかかわらず、その意味が共有されているような錯覚に陥る「コンセンサスの錯覚」、研究の意義を学術的動機ではなく経済的動機に見出してしまう、つまりは“成功すれば物凄く儲かる”から研究する「宝くじ的ゴール」といったものがある。

以上のような罠を考察したうえで、ハメリン氏らはAGIの定義を明確にするなどの健全なAI研究に関する3つの提言を表明している。

AGIの実現可能性に関しては、アルトマン氏や『AI 2027』のようにその実現を言わば既定路線のように考えるグループがある一方で、AGIの実現を疑問視するグループも存在しており、両者のあいだでは言わば拮抗状態が続いている。

■AGIは人間の言うことを聞くのか?

AGIに関しては、それが技術的に実現可能かどうかを議論する工学的な問いかけのほかに、仮にそれが実現できたとして、人間が制御可能などうかを議論する問いかけもある。こうした問いかけは、AGIの「アライメント問題」と総称される。

以上の問題については、アメリカ・シンシナティ大学電気コンピューター工学部のアリ・A・ミナイ(Ali A. Minai)教授が2025年5月に論文を発表している(※5)。この論文でははじめに、AIのトレンドが生成AIからAIエージェントに移り変わっていることを取り上げ、AIがより自律性を高める方向に進化していることを確認している。

上記のAI進化の傾向をふまえると、AGIが誕生した場合、それはデータセンターに鎮座するようなものではなく、自由に場所を変えて至る所にアクセスできる存在となると考えられる。そのようなものを完全に制御下に置くのは極めて困難、とミナイ教授は結論づけている。

ドイツのフリードリヒ・アレクサンダー大学の博士課程でAI哲学を研究するマックス・ヘルリゲル=ホルダバウム(Max Hellrigel-Holderbaum)氏らが2025年6月に発表した論文は、AIを人間にとって望ましいように動作させる技術である「AIアライメント」のリスクを指摘している(※6)。

この技術は、『ChatGPT』をはじめとする現在普及している対話型AIにも使われているが、ホルダバウム氏らによれば、AIアライメントを悪用すれば、AIが悪事を働くように訓練することも可能となるという。したがって、AIアライメント自体は、必ずしもAGIの安全性を保障するものではない。この技術が、AGIを悪用する手段にもなり得るからだ。

以上のようなAGIのアライメント問題を論じた論文を参照した限りでは、AGIを技術的に実現できたとしても、その制御は極めて困難と言わざるを得ない。そうであるならば、「制御困難なAGIは開発しないほうがいいのではないか」という倫理的立場から、AGI反対論が唱えられるようになるかもしれない。

本稿では、2025年時点におけるAGIの実現可能性を多角的に見てきた。そうして見えてきたのは、AGIの実現をかたく信じているAIビジネス業界のグループと、その実現性に疑義を呈している学会のグループが言わば拮抗状態を成していることであった。そして、時代の流れは、AGI推進派のほうがわずかに押しているようにも見える。

こうしたAGI実現への流れが今後さらに大きくなった場合、AIアライメントの立場からこの流れに異議を唱える立場が注目される可能性もあるだろう。

AGIにまつわる議論は、高度に抽象的かつ専門性が高い“面倒くさい”話である。しかしながら、この話は同時に全人類に関わる重大事でもある。このような話には、本稿が試みているような“話を整理する”役回りが今後とも不可欠となるだろう。

(文=吉本幸記)