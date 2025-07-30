ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤Î22ºÐ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÈÁö¾õÂÖ¡ª´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ÏßõÎõ¤Ê¡ÈÀ¸Â¸¶¥Áè¡É¤Ë
²áµî¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¡¢¼«¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡ÈÆÈÁöÂÎÀ©¡É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥¤¥§¥¦¥©¥ó¡¢¶À±Û¤·¤Ë¹µ¤¨¤á¥¹¥Þ¥¤¥ë
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¡ÊKLPGA¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á°È¾Àï¤Î¼çÌò¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¤¡¦¥¤¥§¥¦¥©¥ó¡Ê22¡Ë¤À¡£
ºòÇ¯5·î¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½é½Ð¾ì¤Ç3°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¤¡¦¥¤¥§¥¦¥©¥ó¡£
º£µ¨¤Î´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¡ÖÅÍ»³·úÀßWe've¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢5·î¤Î¡Ö2025 NHÅê»ñ¾Ú·ô¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡ÖÅÍ»³¥Þ¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤È3Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Á°È¾Àï¤À¤±¤Ç3¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢WEMIX¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2631.84¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢Âç¾Þ¡ÊÇ¯´ÖMVP¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê344¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê8²¯3003Ëü6436¥¦¥©¥ó¡áÌó8865Ëü±ß¡Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¸åÈ¾Àï¤â¥¤¡¦¥¤¥§¥¦¥©¥ó¤ÎÆÈÁö¤¬Â³¤¯ÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¡Ê20¡Ë¤ä¥³¡¦¥¸¥¦¡Ê23¡Ë¡¢¥Û¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ê23¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥·¥ó¥·¥ë¡Ê20¡Ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡ÈÌÔÈ¿·â¡É¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢ºòµ¨¿·¿Í²¦¤Î¥æ¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ç¤Ïº£µ¨½Ð¾ì¤·¤¿14Âç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢¤¦¤Á10Âç²ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¡£Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï69.91¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¾Þ¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡Ê312pt¡Ë¡¢WEMIX¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¡Ê2458.47¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤È¥¤¡¦¥¤¥§¥¦¥©¥ó¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¡¦¥¸¥¦¤â¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¥á¥Ã¥³¡¼¥ë¡¦¥â¥ÊÎ¶Ê¿¥ª¡¼¥×¥ówith SBS Golf¡×´Þ¤á15Âç²ñÃæ14Âç²ñ¤ÇÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¡¢8Âç²ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WEMIX¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤â2129.05¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç6°Ì¤È¾å°Ì¤òÁö¤ë¡£
¥¤¥à¡¦¥Ò¥¸¥ç¥ó¡Ê24¡Ë¤â¸åÈ¾Àï¤ÇÈ¿È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë2Âç²ñÏ¢Â³Í½ÁªÃ¦Íî¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï7Âç²ñ¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤òµÏ¿¤·¡¢WEMIX¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°9°Ì¡Ê1635.94¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Çºòµ¨41°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢Íè¤ë11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖWEMIX¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2025¡×½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º£µ¨2¾¡¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥ó¥·¥ë¤äºòµ¨¡ÖWEMIX¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×²¦¼Ô¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥ó7¡Ê21¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Î¡¦¥¹¥ó¥Ò¡Ê24¡Ë¤ä¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥è¥ó¡Ê29¡Ë¤é¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¤¡¢¸åÈ¾Àï¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò½ª¤¨¤¿¾õÂÖ¤À¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¡ÈÀ¸Â¸¶¥Áè¡É¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¡£¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡Ö2025¥ª¡¼¥í¥é¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Íè¤ë7·î31Æü¤«¤é8·î3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£