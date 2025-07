アンダーカバーがダブルタップスとコラボ、黒澤明監督の映画「七人の侍」をモチーフにしたTシャツなど発売

「アンダーカバー(UNDERCOVER)」と「ダブルタップス(WTAPS)」によるコラボレーションプロジェクト「UNDERCOVER + WTAPS = ONE ON ONE」が、黒澤明監督の映画「七人の侍」をモチーフにした新作コレクションを8月2日に発売する。アンダーカバー各店舗、アンダーカバー公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

同コレクションでは、高橋盾と西山徹がプリント、ジャガードパッチ、イラストなどの手法を用いて映画のワンシーンを表現したTシャツを展開。映画に登場する旗に書かれた「〇△た」を総柄であしらったシャツ(5万5000円)とショーツ(4万1800円)に加え、カラーTシャツ6型(1万9800〜2万5300円)、キャップ(1万6500円)、ナップサック(9350円)なども揃える。

また、アンダーカバー青山MENS限定で、7枚のTシャツをセットにしたスペシャルリミテッドエディション(18万7000円)を用意。「七人の侍」からインスパイアされたTシャツ7型を籐の籠に入れ、風呂敷で包んだ特別仕様で、デザイナーのコメント入りカタログも同梱している。

■UNDERCOVER + WTAPS = ONE ON ONE

取り扱い店舗:UNDERCOVER青山MENS、仙台店、名古屋店、金沢店、京都店、心斎橋PARCO店、 UNDERCOVER NOISE LAB 渋谷PARCO、UNDERCOVER公式オンラインストア

※UNDERCOVER青山店での初日の購入には、公式アプリ会員限定の事前入店抽選が必要(抽選期間:7月31日 午前10時まで)