ÆüËÜ¥Ï¥à¼ó°Ì´ÙÍî¤â¡¢¾¾ËÜ¹ä¤¬Éüµ¢Àï2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¡º£¹¾»á¡Ö¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¯¤¾¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¢¡ 1¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î°ì·³¤ÇÂ¸ºß´¶¡ª¡ÖÂ¤¬Sµé¤ËÂ®¤¤¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï29Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¤·2¡Ý5¤ÇÇÔËÌ¡£5Æü°ÊÍè¤Î¼ó°Ì´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇ·â¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¹ä¤¬1¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î°ì·³Éüµ¢¡£½é²ó¤ËÉüµ¢¸å½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢9²ó¤Ë¤ÏÍ··â¤Ø¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿º£¹¾ÉÒ¹¸»á¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤Î½é²ó¤Î°ÂÂÇ¤ËÂÐ¤·¡Ö¾º³Ê¸å¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¹Ô¤¯¤¾¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Â³¤¯À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Îº¸°ÂÂÇ¤Ç3ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤·¤¿¾ìÌÌ¤â¡Ö1ÎÝ¤«¤é¤¹¤«¤µ¤º3ÎÝ¤Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÁöÎÝ¤Ç¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ëÁöÎÝ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¿ÃæËþ»á¤¬¡Ö»î¹ç¤ÏÉé¤±¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ò¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢º£¹¾»á¤Ï¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ2°ÂÂÇ½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤¬¡¢½é²ó¤ÎÁöÎÝ¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê9²ó¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡£Èà¤ÏÂ¤¬Sµé¤ËÂ®¤¤¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀÚ¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¾å¼ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î³èÌö¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¿¿Ãæ»á¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¤¼¤Ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù