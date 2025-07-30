　30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比160円安の4万650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万674.55円に対しては24.55円安。出来高は8880枚だった。

　TOPIX先物期近は2904ポイントと前日比9ポイント安、TOPIX現物終値比4.64ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 40650　　　　　-160　　　　8880
日経225mini 　　　　　　 40660　　　　　-150　　　162780
TOPIX先物 　　　　　　　　2904　　　　　　-9　　　 12553
JPX日経400先物　　　　　 26135　　　　　-100　　　　 591
グロース指数先物　　　　　 741　　　　　　-5　　　　 364
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース