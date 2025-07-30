30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比160円安の4万650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万674.55円に対しては24.55円安。出来高は8880枚だった。



TOPIX先物期近は2904ポイントと前日比9ポイント安、TOPIX現物終値比4.64ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 40650 -160 8880

日経225mini 40660 -150 162780

TOPIX先物 2904 -9 12553

JPX日経400先物 26135 -100 591

グロース指数先物 741 -5 364

東証REIT指数先物 売買不成立



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