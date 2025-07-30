IMF¡¡À¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ò¾åÊý½¤Àµ¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¸«¹þ¤ß¤¬4·î»þÅÀ¤è¤ê·Ú¸º
IMF=¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Çº£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÎÍ½Â¬¤ò3.0%¤È¤·¡¢4·î¤Î»þÅÀ¤«¤é0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IMF¤¬29Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï3.0%¤Ç¡¢4·î»þÅÀ¤ÎÍ½Â¬¤«¤é0.2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾åÊý½¤Àµ¤Ç¤·¤¿¡£
4·î¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÀÇÎ¨¤òÁ°Äó¤Ë¸«ÄÌ¤·¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤¿´ØÀÇÎ¨¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¤³¦·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÊÌ¤Î¹ñ¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï0.1¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¤Æ0.7%¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤â0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤Ç1.9%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢IMF¤Ï¡Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤äÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤Î²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²£ÉÍ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¿À»ö,
Áòµ·,
°ÖÎîº×,
ÇÛÀþ,
Ä¹Ìî,
³ùÁÒ