¡Ö¥¯¥Ü¤Î³ÍÆÀ¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¡×¡È¥¹¥Ú¥¤¥ó£³¶¯¡É¤Î°ì³Ñ¤¬µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î°ú¤È´¤¤ËËÜ¹ø¤«¡ª¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ÜÀÒ¶â¤Ë¤â¸ÀµÚ¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÊä¶¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é102²¯±ß¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£³¶¯¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ØGOL DIGITAL¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥í¥É¥ê¥´¡¦¥ê¥±¥ë¥á¤È¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥³¥ì¥¢¤ÎÂàÃÄ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¥¯¥Ü¤Î³ÍÆÀ¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¥¯¥Ü¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó102²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿·ÀÌó²ò½ü¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤·¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¼è°ú¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î·ÀÌó¤Ï2029Ç¯¤Þ¤Ç¤À¡×
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤ä¥ß¥é¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¸Å¹ë¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë24ºÐ¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¡È¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖ¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡Ä¡Ö°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡ØGOL DIGITAL¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥í¥É¥ê¥´¡¦¥ê¥±¥ë¥á¤È¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥³¥ì¥¢¤ÎÂàÃÄ¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¥¯¥Ü¤Î³ÍÆÀ¤ò¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¥¯¥Ü¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó102²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿·ÀÌó²ò½ü¶â¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤·¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¼è°ú¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î·ÀÌó¤Ï2029Ç¯¤Þ¤Ç¤À¡×
¡¡¥»¥ê¥¨A¤Î¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥Ý¥ê¤ä¥ß¥é¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¸Å¹ë¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ê¤É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë24ºÐ¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¡È¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖ¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¡Ä¡Ö°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×