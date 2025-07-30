TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢´Ú¹ñ¤Îìä¸²³°Áê¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´ä²°µ£ ³°Ì³Âç¿Ã
¡Ö¡Êìä¸²³°Áê¤¬¡ËºÇ½é¤ÎË¬Ìä¹ñ¤È¤·¤ÆË¬Æü¤µ¤ì¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤Ç¤­¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×

´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îìä¸²³°Áê¤¬¤­¤Î¤¦ÍèÆü¤·¡¢´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¿·À¯¸¢È¯Â­¸å¤âÀ¯ÉÜ´Ö¤Ç¶ÛÌ©¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤êÆü´Ú¤äÆüÊÆ´Ú¤Î3¤«¹ñ¤Ç°ú¤­Â³¤­¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¼óÇ¾Æ±»Î¤¬Áê¸ß¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤â°ìÃ×¤·¡¢ìä¸²³°Áê¤Ï¡ÖÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î´Ø·¸¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£