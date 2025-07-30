ËÜÅÄ¶ÁÌð¡¡7Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ¤Ï¡Ö¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¤ÈÆ±¤¸¡È¾¼ÏÂ¡É¤¬ÉñÂæ¡Ö²¿¤«¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¡Ê26¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½Ð±éÉñÂæ¡Ö¥¨¥Î¥±¥ó¡×¡Ê10·î7Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¡Ë¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î´î·à²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿±ÝËÜ·ò°ì¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£º£ºî¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ½Ð±é¤À¤È¤¤¤¦ËÜÅÄ¤Ï¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë±é¤¸¤ë¥¨¥Î¥±¥ó¤ÎÂ©»Ò¤È·àÃÄ°÷¤Î2Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢µÛ¼ý¤·³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÀèÇÚ¤È¤Î¶¦±é¤Ë°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ËÜÅÄ¡£¥É¥é¥Þ¤ËÂ³¤¡¢º£ºî¤â¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤¬ÉñÂæ¤Ç¡Ö2025Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¾¼ÏÂ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤«¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¡£³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡È¥µ¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡É¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£Åìµþ¸ø±é¤ÏÆ±½ê¤Ç10·î26Æü¤Þ¤Ç¡£