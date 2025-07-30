Mrs. GREEN APPLE「Soranji」、累積再生6億回突破 通算6作目で歴代記録を更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「Soranji」が、30日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数477.2万回（4,771,784回）を記録。累積再生数が6億29.2万回（600,292,329回）となり、累積再生数6億回を突破した。
【写真】夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
これでMrs. GREEN APPLEは、通算6作目【※1】の累積再生数6億回突破となり、歴代単独1位の「アーティスト別6億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
【※1】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数6億回突破ほか作品※達成順
「青と夏」、「ダンスホール」、「ケセラセラ」、「ライラック」、「点描の唄 (feat. 井上苑子)」
【※2】「累積再生数6億回突破作品数」記録※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE（6作）
2位：YOASOBI （4作）
3位：Official髭男dism、BTS、優里（2作）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月4日付：集計期間:2025年7月21日〜7月27日）＞
【写真】夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット
これでMrs. GREEN APPLEは、通算6作目【※1】の累積再生数6億回突破となり、歴代単独1位の「アーティスト別6億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。
「青と夏」、「ダンスホール」、「ケセラセラ」、「ライラック」、「点描の唄 (feat. 井上苑子)」
【※2】「累積再生数6億回突破作品数」記録※同順位は達成順
1位：Mrs. GREEN APPLE（6作）
2位：YOASOBI （4作）
3位：Official髭男dism、BTS、優里（2作）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月4日付：集計期間:2025年7月21日〜7月27日）＞