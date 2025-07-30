30日午前3時59分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、常陸大宮市、土浦市、石岡市、取手市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、それに境町、栃木県の宇都宮市、栃木市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、芳賀町、それに壬生町、埼玉県の熊谷市と滑川町、それに春日部市、千葉県の野田市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

水戸市 笠間市 常陸大宮市

土浦市 石岡市 取手市

守谷市 筑西市 坂東市

桜川市 境町



□栃木県

宇都宮市 栃木市 小山市

真岡市 益子町 茂木町

芳賀町 壬生町



□埼玉県

熊谷市 滑川町 春日部市



□千葉県

野田市

■震度1

□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

ひたちなか市 那珂市 小美玉市

茨城町 大洗町 城里町

東海村 大子町 茨城古河市

結城市 下妻市 常総市

牛久市 つくば市 茨城鹿嶋市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 美浦村

阿見町 八千代町 五霞町



□栃木県

足利市 佐野市 鹿沼市

栃木さくら市 那須烏山市 下野市

上三川町 市貝町 野木町

栃木那珂川町 日光市 大田原市



□埼玉県

行田市 加須市 本庄市

東松山市 鴻巣市 深谷市

久喜市 嵐山町 吉見町

ときがわ町 埼玉美里町 さいたま西区

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま浦和区 川越市 川口市

上尾市 越谷市 桶川市

北本市 八潮市 三郷市

蓮田市 幸手市 吉川市

伊奈町 越生町 宮代町

松伏町 秩父市 長瀞町



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 市川市

成田市 習志野市 柏市

八千代市 鎌ケ谷市 印西市

白井市 栄町 香取市

神崎町 芝山町



□福島県

白河市 浅川町



□群馬県

片品村 桐生市 伊勢崎市

太田市 館林市 渋川市

板倉町 群馬明和町 千代田町

大泉町 邑楽町



□東京都

東京足立区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。