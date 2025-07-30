　30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円安の4万680円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万674.55円に対しては5.45円高。出来高は7854枚となっている。

　TOPIX先物期近は2902.5ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.14ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 40680　　　　　-130　　　　7854
日経225mini 　　　　　　 40675　　　　　-135　　　137688
TOPIX先物 　　　　　　　2902.5　　　　 -10.5　　　 10711
JPX日経400先物　　　　　 26160　　　　　 -75　　　　 506
グロース指数先物　　　　　 743　　　　　　-3　　　　 301
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース