30日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円安の4万680円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万674.55円に対しては5.45円高。出来高は7854枚となっている。



TOPIX先物期近は2902.5ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.14ポイント安で推移。





○主要先物価格・2時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 40680 -130 7854

日経225mini 40675 -135 137688

TOPIX先物 2902.5 -10.5 10711

JPX日経400先物 26160 -75 506

グロース指数先物 743 -3 301

東証REIT指数先物 売買不成立



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