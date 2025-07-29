4¿Í»àË´¤ÎNY¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óÃæ¿´Éô¤Çµ¯¤¤¿½ÆÍð¼Í»ö·ï¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍð¼Í¸å¡¢½Æ¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ä¡¡NFLËÜÉô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤«
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½ÆÍð¼Í»ö·ï¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ÏNFL¡á¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÉô¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¼Êý¤ÎÂà¶Ð¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤ËÄ¹¤¤¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÃË¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
28Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ç¡¢27ºÐ¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤ÏNFL¡á¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÉô¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ÔÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ëNFL¤ÎËÜÉô¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸í¤Ã¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊÌ¤Î³¬¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ï¥¢¥á¥Õ¥È¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎºÝ¤Ë»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥â¤Ë¤ÏÀÜ¿¨·¿¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Çµ¯¤¤ä¤¹¤¤Ç¾¤Î¼À´µ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Î¼çÄ¥¤È¡¢NFL¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£