セサミストリート×BFIVEのかわいいコレクション第2弾が登場！

2024年に55周年を迎えた『セサミストリート』と、バスケットボールウェアブランド「BFIVE」による大好評コラボ第2弾が登場しました。今回はエルモやクッキーモンスターなどおなじみのキャラクターが勢ぞろい♡スポーツでも日常でも活躍する高機能ウェアが揃い、親子リンクコーデやチームウェアとしても大注目。セサミの世界観とBFIVEのプロ品質が融合したこのコレクションは、ファンならずとも見逃せません!

夏にぴったり♡高機能ウェアが勢ぞろい

SESAME STREET STICKER REVERSIBLE TANK

TM and © 2025 Sesame Workshop

SESAME STREET STICKER PRACTICE TEE

SESAME STREET STICKER STRETCH WOVEN SHORTS

STAND BY PRACTICE TEE

SESAME STREET MATCHUP PRACTICE TEE

SESAME STREET BOUNCE STRETCH WOVEN SHORTS

SESAME STREET FUN PATTERN STRETCH WOVEN SHORTS

今回登場したコレクションは、暑い季節にもぴったりな通気性や快適さを重視した全7アイテム。リバーシブルタンクやストレッチ素材のショーツなど、動きやすさと軽やかさを両立。

プラクティスTEEはライトな着心地で、トレーニングやアウトドアにもおすすめです。見た目の可愛さだけでなく、スポーツブランドならではの機能性も魅力♪

セサミキャラで気分もアップ!リンクコーデにも

アイテムには、エルモやビッグバード、クッキーモンスターなど、セサミストリートの仲間たちがデザインとしてあしらわれていて、大人も子どもも心が弾むポップな雰囲気。

サイズ展開も豊富で、キッズから大人までカバーしているため、親子でのおそろいコーデや、チームでのスタイリングにもぴったり。スポーツと遊び心を両立できる、嬉しいラインアップです。

BFIVEならではの品質と信頼感

BFIVEは、B.LEAGUEのプロチームや選手へのウェア提供を通して培った高い技術力と品質に定評のあるブランド。

今回のコラボアイテムも、そのノウハウを活かして設計されており、デザイン性だけでなく、着心地・機能性ともに文句なし。

キャラクターものでも品質に妥協したくない、そんな方にも自信をもっておすすめできます。

お気に入りの1枚で、もっと夏が楽しくなる♪

スポーツにも普段使いにもフィットする『セサミストリート』×BFIVEの限定コレクション第2弾。夏らしいカラーやキュートなグラフィックで、着るたびに元気をもらえるアイテムばかり。

お気に入りのキャラクターと一緒に、快適で楽しい夏のスタイルを楽しんでみませんか?親子コーデや友達とのリンクコーデで、思い出に残る夏を演出してみてください♡