なんという愛情深さ……! YouTubeチャンネル「Toby&Candy Family」では、ゴールデンレトリバーと猫の家族の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎる!」「家族愛であふれている」の声が続出しました。

「猫がこれほど犬を信頼しているのは初めて見た」

注目を集めたのは「Mother Cat Introduces Newborn Kittens To The Golden Retriever Who Raised Her」という動画。産まれたばかりの5匹の子猫が、母猫「ナナ」のお乳に群がる場面から始まります。

子育て中のナナの近くにいるのは、かつて子猫だったナナを育てたゴールデンレトリバーの「トビー」です。彼女に子猫たちを紹介してもらった瞬間から、トビーは子猫たちに夢中。トビーは毎朝ナナたちのそばに横たわり、彼らの様子を観察したり、子猫たちのにおいを嗅いだりしています。

子猫のそばを離れることはめったになく、まるで乳母のようにいつも静かに見守っているトビー。トビーを信頼しているナナからも、「任せたニャ」という声が聞こえてきそう。トビーは子猫たちをジーッと見つめては、そっと鼻で触って「こんにちは」と優しいまなざしであいさつしています。

ナナと子猫を見守るトビーは満足そうで、「大好きだよ」という気持ちが全身から伝わってきますね。なんだか、子猫たちも「おじいちゃーん」と甘えているようです。

動画を見た人からは、「猫がこれほど犬を信頼しているのは初めて見た」「トビーはすてきなおじいちゃんだね」といった、トビーとナナの絆に感動したというコメントが多数寄せられています。家族愛にあふれた犬と猫の様子を、皆さんもぜひ動画でご覧ください。