¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¡¡¹ßÈÄÁ°¤Îº¸¼êµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤Ï¡Ö´À¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡6²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿9¾¡ÌÜ
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à1¡½5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¹ßÈÄÁ°¤Ëº¸¼ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬¤±¤¬¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡6²ó2»à¡£ÂåÂÇ¡¦·´»ÊÍµÌé¤Ë¤³¤Î»î¹ç99µåÌÜ¤òÅê¤¸¤¿¸å¡¢º¸¼ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤äÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤é¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢Â³Åê¡£¼¡¤ÎÅêµå¤Ç·´»Ê¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î²ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Ö´À¤Ç»Ø¤Î´Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ÂºÝ¡¢6²ó½ªÎ»¸å¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â¥¿¥ª¥ë¤Çº¸¼ê¤ò¿¡¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë6²ó6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Î9Ï¢¾¡¤Çº£µ¨½é¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Ö°ÂÂÇ¤Ï·ë¹½ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÆâÍÆ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£