¡Ö°ìµ¤¤Ë¥¹¥«¥¹¥«¤Ë¡Ä¡×à¿Í¤¬¾Ã¤¨¤ëá¤¢¤ó¤Ñ¤óÁê´Ø¿Þ¡Äà¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯á´üÂÔ¤Î¥Õ¥¡¥óÇ®»ëÀþ¡Ö¤¢¤Î¡Ä·ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ä¤¤¤Ä¡Ä¡×¡Ö¡Ø»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¢¤¦¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î´Ö¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤Ë´¶Æ°!
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Îà·ãÊÑá¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÁê´Ø¿Þ¤Ëº£²ó¤â¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡ÖÂè18½µ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡×¤È¤·¡¢28Æü¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤òÌòÊÁ¤ä´é¼Ì¿¿¤Ä¤¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Åìµþ¤È¹âÃÎ¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ë½»¤àÆó¿Í¡Äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«!?¡×¤È¤·¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤È¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Î´Ö¤Ë¡Ö»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¦¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Â¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¼¡¤ÎÁê´Ø¿Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×Áá¤¯¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤À¤¤¤ÖÅö»þ¿ÍÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁê´Ø¿Þ¤Î¿Í¿ô¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ê¤¤¤Í¡Á¤É¤·¤¿?ÀéÂå»Ò¤µ¤ó¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î?¡×¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ê¤¤!?¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î¡Ä¡Ä·ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ä¡Ä¤¤¤ÄÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¡Ä¡Ä¿ó¤¯¤ó¤Î·ëº§¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë!!!¡×¡ÖÁê´Ø¿Þ°ìµ¤¤Ë¥¹¥«¥¹¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¾Ã¤¨¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ø¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿ó¤¯¤ó¤Î´Ø·¸¤¬¡Ø»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¢¤¦¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¼¡¤ÎÁê´Ø¿Þ¤Ç¤Ï¡Ø¼ã¾¾¤Î¤Ö¡Ù¤«¤é¡ØÌø°æ¤Î¤Ö¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£