locofrank、8thフルアルバム『Resound』を9月リリース＋全国ツアー決定
locofrankが9月3日、8枚目のフルアルバム『Resound』をCDリリースすることが発表となった。
全13曲が収録されるアルバム詳細情報をはじめ、ジャケット画像や最新アーティスト写真、ロゴなどのアートワークも一挙公開された。
locofrankは同アルバムを掲げて、＜Reasound Tour 2025-2026＞を開催する。10月3日の大阪・Yogibo HOLY MOUNTAINからスタートする2025年の日程が発表となったほか、同ツアーは2026年4月まで実施されることも決定している。locofrankとしても久しぶりの大型ツアーとなる予定だ。
■8thフルアルバム『Resound』
2025年9月3日(水)
【CD】IKKI-1029
レーベル： IKKI NOT DEAD
▼CD収録内容 ※全13曲収録
01 Second prologue
02 CHOICE
03 My dear darling
04 Time to go
05 Continue
06 COUNTRY TOWN
07 Rainmaker
08 What’s your name?
09 Favorite Background
10 Free to fly
11 LAST WORDS
12 Funrise
13 Reborn
■＜Reasound Tour 2025-2026＞
▼2025年
10月03日(金) 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN
10月07日(火) 高田馬場 CLUB PHASE
10月10日(金) 札幌 KLUB COUNTER ACTION
10月11日(土) 苫小牧 ELL CUBE
10月13日(月) 八戸 FOR ME
10月14日(火) 宮古 KLUB COUNTER ACTION
10月16日(木) 秋田 Club SWINDLE
10月17日(金) 酒田 MUSIC FACTORY
11月01日(土) 京都 GATTACA
11月02日(日) 鈴鹿 ANSWER
11月04日(火) 千葉 LOOK
11月05日(水) 越谷 EASY GOINGS
11月07日(金) 横浜 F.A.D
11月08日(土) 静岡 UMBER
11月23日(日) 岐阜 ants
11月27日(木) 高松 TOONICE
11月29日(土) 広島 4.14
11月30日(日) 松山 WstudioRED
12月09日(火) 盛岡 the five morioka
12月10日(水) 大船渡 KESEN ROCK FREAKS
12月12日(金) 仙台 MACANA
12月13日(土) いわき club SONIC
To be continued in 2026
■ライブスケジュール
＜TALES OF TRIANGLE” TOUR＞
07月31日(木) 新宿 LOFT
＜新世界 FESTIVAL 2025＞
08月02日(土) Creative Center OSAKA(名村造船所跡地)
＜WALK INN FES ! 2025 IN LIVEHOUSE＞
08月09日(土) 鹿児島 CAPARVO HALL / SR HALL
＜SUNNY CIRCUS＞
08月11日(月) GORILLA HALL OSAKA
＜Bloody Ash Pressure TOUR 2025＞
08月20日(水) 京都 MUSE
08月21日(木) 心斎橋 ANIMA
08月27日(水) 神戸 太陽と虎
08月28日(木) 岐阜 ants
08月30日(土) 新代田 FEVER
09月06日(土) 静岡 UMBER
09月07日(日) 甲府 KAZOO HALL
09月10日(水) 宇都宮 HEAVENS’ROCK VJ-2
09月11日(木) 水戸 LIGHT HOUSE
＜Let’s “GO” MAYSON’s TOUR 2025＞
09月13日(土) 奈良 NEVER LAND
＜YONEZAWA ROCK FES 2025＞
10月05日(日) 山形県米沢西條天満公園 特設ステージ
＜南相馬・騎馬武者ロックフェス2025＞
10月25日(土) 福島 南相馬市・北泉海浜総合公園
関連リンク
◆locofrank オフィシャルサイト
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◆IKKI NOT DEAD オフィシャルサイト
◆IKKI NOT DEAD オフィシャルYouTubeチャンネル