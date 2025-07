■8thフルアルバム『Resound』

2025年9月3日(水)

【CD】IKKI-1029

レーベル: IKKI NOT DEAD

▼CD収録内容 ※全13曲収録

01 Second prologue

02 CHOICE

03 My dear darling

04 Time to go

05 Continue

06 COUNTRY TOWN

07 Rainmaker

08 What’s your name?

09 Favorite Background

10 Free to fly

11 LAST WORDS

12 Funrise

13 Reborn