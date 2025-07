Saucy Dog『映画クレヨンしんちゃん』主題歌「スパイス」をラジオ初オンエア！MVのプレミア公開も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MVはツアーファイナル公演終了後の8月3日21時にプレミア公開!

8月1日に配信リリースされるSaucy Dogの新曲「スパイス」が、7月29日22時から放送されるTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK』内のSaucy Dogのレギュラーコーナー「Saucy LOCKS」で初オンエアされる。

番組では、ボーカルの石原慎也の口から楽曲に込めた想いなども語られる。なお、「スパイス」は、7月30日0時から全国のラジオ曲でオンエアが解禁となる。

また「スパイス」のMVが、『Saucy Dog HALL TOUR 2025 ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR』のツアーファイナルとなる沖縄公演後の8月3日21時にプレミア公開される決定した。ファンは要チェックだ。

「スパイス」は、8月8日公開『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』の主題歌。8月1日のリリース日には、ラジオ配信アプリ「Stationhead」にて「スパイス」リリース記念のリスニングパーティも開催される。

リリース情報

2025.08.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スパイス」

『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』作品サイト

https://www.shinchan-movie.com/

Saucy Dog OFFICIAL SITE

https://saucydog.jp/