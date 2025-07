BOYNEXTDOOR(P)&(C) KOZ Entertainment.

BOYNEXTDOORは25日から27日までの3日間、ソウル・ソンパ区オリンピック公園のKSPO DOMEで「BOYNEXTDOOR TOUR 『KNOCK ON Vol.1』FINAL」を開催した。これにより、合計13都市、23公演に及ぶ初の単独ツアーを盛大に締めくくった。BOYNEXTDOORは、すべての曲をライブバンドのアレンジで披露し、約3時間にわたる迫力ある公演を繰り広げた。彼らのファイナルコンサートには、3日間で観客3万3000人が参加した。

【写真】BOYNEXTDOOR、ライブパフォーマンスの模様

アンコール公演ではあるが、セットリストに多くの変更を加えて楽しさをさらに引き立てた。コンセプトから衣装、VCRまで、すべてファイナルコンサートのために再編成された。彼らは華やかなパーティーの雰囲気を演出して登場し、「Nice Guy」で一気に会場を盛り上げた。ミュージカルのようなパフォーマンスを披露した後、「ステージに全力を尽くすので、皆さんも楽しんでほしい」と意気込みを明かした。

BOYNEXTDOORは、ONEDOOR(ファンダム名)と共にKSPO DOMEに初めて入場した喜びを満喫した。彼らは2年前、「Weverse Con Festival」を通じてKSPO DOMEに初めて足を踏み入れた瞬間を思い出しながら、「あの頃はまだ、ここを私たちのファンで埋め尽くせるなんて思っていなかった。今は夢を叶えた」と語った。

BOYNEXTDOORは「Serenade」と「123-78」で胸の高鳴りとロマンティックな気分を届け、 「But I Like You」と「One and Only」では楽しさを贈り届けた。特に「Fadeaway」では全員が楽しく跳ね回り、フェスティバルのような雰囲気を演出した。「I Feel Good」とロックバージョンで披露された「But Sometimes」は爆発的なエネルギーが印象的だった。メンバーのRIWOOが自ら振付を手掛けた「But Sometimes」のイントロと「Step By Step」には、さらに大きな歓声が湧き上がった。SUNGHOは「Dear. My Darling」の冒頭で素晴らしいギター演奏を披露し、観客たちが感嘆の声を上げた。

観客たちは興奮してポイントダンスを真似ながら、公演を存分に楽しんだ。「IF I SAY, I LOVE YOU」と「Earth, Wind & Fire」では、ドームを揺るがす大合唱が沸き起こった。 「So let's go see the stars」では、スマートフォンのフラッシュで星のような壮観な光景を演出した。 6人のメンバーはステージから飛び降り、客席の至る所を駆け巡り、ファンたちと近くで交流した。

BOYNEXTDOORは「夢の舞台であるKSPO DOMEに来てみると、ONEDOORを全て収めるには小さすぎるように感じる。ONEDOORを全て収め、私たちの無限の可能性を皆様に示せる舞台に立つために、さらに成長したい。皆様がいるからこそ、BOYNEXYDOORがいる。応援してくださる皆様の想いを忘れず、良い影響を与えるアーティストになりたい。今後共に過ごす日々をさらに期待しながら前進し続けたい」と、心からの感想を述べた。

初の単独ツアーを大成功に終えたBOYNEXTDOORは、これからアメリカへ向かう。6人のメンバーは、8月2日〜3日(現地時間)にアメリカ・イリノイ州シカゴのグラント・パークで開催される「ロラパルーザ・シカゴ(Lollapalooza Chicago)」に出演する。彼らが「ロラパルーザ」に招待されたのは今回が初めてで、グローバルな舞台での存在感がさらなる強まりを感じさせる。