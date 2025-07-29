¥Ö¥é¥Þ¥èµÈÅÄ·É¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤ËÉÔ°Â¡©¡Ö5000Ç¯¸å¡×¤Î¿ÍÎà¤¬¸í²ò¤Î¶²¤ì
Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×µÈÅÄ·É¡Ê52¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤òÂ³¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¸åÀ¤¤Î¿Í¡¹¤¬¸í²ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¤·¤Æ6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö2ÈÖDH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë9»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ®100ÆÀÅÀ¤Ë¤âÅþÃ£¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¤¹¤´¤¤À®ÀÓ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËèÇ¯Áê¼ê¤«¤é¸¦µæ¤â¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´Á³º£Ç¯¤âÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤âÁê¼ê¤Î¸¦µæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö5000Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤Î¿ÍÎà¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤ì¡©¡¡¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤³¤ÎÀ®ÀÓ¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤³¤ÎÀ®ÀÓ¡£5000Ç¯Á°¤Î¤³¤³¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¿ÍÎà¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤Ï¤ë¤«Ì¤Íè¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢µÏ¿¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸í²ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£
¡Ö¡Ø¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë¤½¤¦¤ª»×¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ª¤«¤ó¤È¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡Ê42¡Ë¤¬¡Ö±ÇÁü¤â¤Á¤ã¤ó¤È»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢µÈÅÄ¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£¡ØÁÐ»Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£