¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼«Í³ËÛÊü¤Ê¡Ä¡×¡ÖÊì¿Æ¤Îµ¤»ý¤ÁÊ¬¤«¤ë¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬µ×¡¹¤ËÅÐ¾ì¡¢Áá¤¯¤âà²Ç¸Èá¤ÎÂÐ·è¤Ë»ëÄ°¼Ô¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥
ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿Êì¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£29Æü¤ÎÂè87²ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿à²Ç¸Èá¤ÎÂÐ·è¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤È¤è¤¦¤ä¤¯»×¤¤¤òÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿Ìø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¡£¾åµþ¤·¤Æ¤Î¤Ö¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ØÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò(¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò)¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÆ²ñ¤ò½Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¼ò¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ëÅÐÈþ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿ó¤ò¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¤Ë¡¢ÅÐÈþ»Ò¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òµö¤¹¤Î¡×¡ÖºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿ó¤ò¤½¤½¤Î¤«¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¡¢2¿Í¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ë¡Ä¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤¬¤Ò¤¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÐÈþ»Ò¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤µ¤»¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¡ÖÅÐÈþ»Ò¤µ¤ó¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼«Í³ËÛÊü¤Ê¤´ÍÍ»Ò¤Ç¡×¡ÖµÞ¤Ë¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¤Þ¤Ç²¡¤·¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ç¸È¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ÉÝ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¥¤ÊÅÐÈþ»Ò¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÉÔ²º¤ÊBGM¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤¬¤Ò¤¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¸Î¤«ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Êì¤ÎÂ©»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¿¦¤Ë½¢¤¤¤ÆºÊ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢¤ÈÊì¿Æ¤é¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤±¤É¡×¡Ö°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤¬Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ÎÅö»þ¤ÎÂç¿Í¤ÏÍý²ò½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÂç»ö¤ÊÂ©»Ò¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¤Ê¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊì¤Ï´ê¤¦¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£