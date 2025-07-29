ÌÔ½ëÂÐºö¥°¥Ã¥º¤Î¥Ë¥»¹¹ð¤ËÃí°Õ¡¡¡È1ÉÃ¤Ç20¡î²¼¤²¤ë¡É¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¹ØÆþÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÅÀ¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½ë¤µÂÐºö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤Î¥Ë¥»¥â¥Î¤¬½Ð²ó¤ê¡¢¡Ö¥Ë¥»¤Î¹¹ð¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö°ìÆü¤¢¤Ã¤¿¤ê0.2±ß¡×¤ÈÆüËÜ¸ìÉ½µ¤â¤ª¤«¤·¤¤¥Ë¥»¹¹ð
¡Ö1ÉÃ¤Ç¼¼²¹¤ò20¡î¤Ë²¼¤²¤ë¡×¥Ë¥»¹¹ð¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤ëð¤¤Ê¸¶ç¡¡¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï?
»³·Á½ãºÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ë¤µÂÐºö¥°¥Ã¥º¡×¡¢¤¤¤Þ¡¢¤½¤Î¡È¥Ë¥»¹¹ð¡É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡È1ÉÃ¤ÇÉô²°¤Î²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¡É¤Èëð¤¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥¨¥¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¹¹ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥Ë¥»¹¹ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¹âÀÇ½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Ë¥»¹¹ð¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥»¹¹ð¤Îëð¤¤Ê¸¶ç¤Ç¤¢¤ë¡È¼¼²¹20¡î¥À¥¦¥ó¡É¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
¥Ë¥»¹¹ð¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿½÷À
¡ÖÉ÷¤¬¡ÄÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀðÉ÷µ¡¤è¤ê¤â¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£É÷¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×
¡È20m±óµ÷Î¥Á÷É÷¡É¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤Ï¡¢Ìó1m¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÉ÷¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¹ð¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÀÇ½¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤Û¤Ü¡Ö±³¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÆü¤¢¤Ã¤¿¤ê0.2±ß¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¡Ö¤¢¤¿¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÉ½µ¤¬ÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ¤·¤¿½÷À¤Ï¡¢¥Ë¥»¹¹ð¤ò¸«¤¿¤ªÉãÍÍ¤¬¡¢2Âæ¤Î¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á1Âæ¤ò½÷À¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1Âæ¤¬1½µ´Ö¤Ç²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥¤¥È¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥È¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º¾µ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¹ð¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡ÊµìÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìHP¤ÇÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹¹ð¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶¦Æ±³«È¯Åù¤Î»ö¼Â¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤â¶¦Æ±³«È¯¤òÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÜ³Ø¤ÎÌ¾µÁ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µö²Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
µöÂú¤Ê¤¯¡¢Ì¾Á°¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁêÅö°¼Á¤Ç¤¹¤Í¡£¡È20m±óµ÷Î¥Á÷É÷¡É¤Ê¤É¤Ï¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ä¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡£
ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó ¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó:
¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤Ê¤É¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¸½Êª¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ï¤¿¤Á¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹¹ð¤ÎµºÜÆâÍÆ¤¬º¾µ½¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤â¡¢º£¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥¯¥é¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬ÁêÅö¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò´Þ¤á¡¢¿¿µ¶¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¹ØÆþ¼ÔÂ¦¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤·¤«¤â¾¦ÉÊ¤ÎºÊñ¤ò1²ó³«Éõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÊÖÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ëð¤¤Ê¸¶ç¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½?¡ÄÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¹ØÆþ¼ÔÂ¦¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼
»³·Á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ë¥»¹¹ð¤¬ëð¤¦µ»½Ñ¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É²ÈÅÅ¤ÎÀ©¸æ¹©³Ø¤¬ÀìÌç¤Î¶áµ¦Âç³Ø¤ÎÍý¹©³ØÉôµ¡³£¹©³Ø²Ê¡¦¾®ºä³Ø¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡È¼¼²¹¤ò1ÉÃ¤Ç20¡î²¼¤²¤ë¡É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·×»»¾å¤Ç¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó300Âæ¤Ç¡¢Éô²°¤ò°ìµ¤¤ËÎä¤ä¤»¤Ð²ÄÇ½¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·×»»¾å¤ÎÍýÏÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾®ºä¶µ¼ø¤Î¸«²ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¡È20mÀè¤Þ¤ÇÉ÷¤¬ÆÏ¤¯¡É¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹âÀÇ½¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¶µðÂçÀðÉ÷µ¡¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·²ÈÄíÍÑ¥µ¥¤¥º¤ÎÀðÉ÷µ¡¤Ç¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾ÞÊÂ¤ß¤Îµ»½ÑÎÏ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â²È¤Ç»È¤¦¤È¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥»¹¹ð¤¬²£¹Ô¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤âÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢§¸ø¼°ÄÌ¿®ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤«¡¢¢§Ï¢ÍíÀè¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¢§¾¦ÉÊ²Á³Ê¤¬¶ËÃ¼¤Ë°Â¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢¢§ÆüËÜ¸ì¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ê¤¤¤«¡£¹ØÆþ¼êÂ³¤Á°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤ÏË¡Î§¾å¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥ª¥Õ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾°æ¤µ¤ó:
¤½¤¦¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤ëÂç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈÂ¦¤â¡¢¾¯¤·ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÊÑ¤À¤È»×¤¦¾¦ÉÊ¤Ï½ÐÉÊ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È
M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡¦2024 »Ë¾å½éÏ¢ÇÆÃ£À®
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³ùÁÒ,
°ÖÎîº×,
ºßÂð°åÎÅ,
²£ÉÍ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Í¥¸,
ºë¶Ì,
³¤,
¾²ÃÈË¼